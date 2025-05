Corinthians x Atlético-GO: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Brasileiro sub-20 de 2025

Equipes tentam deixar a parte de baixo da tabela; veja tudo o que você precisa saber

Corinthians e Atlético-GO se enfrentam na tarde desta quarta-feira (14), às 15h (de Brasília), no Estádio Alfredo Schürig, no Rio de Janeiro, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20 2025. A partida não terá transmissão ao vivo na televisão (confira a programação completa).

O Corinthians vive um início emperredo de campeonato, com apenas nove pontos somados nestas nove primeiras rodadas. O Alvinegro ainda vem de três derrotas seguidas — a mais recente, para o Athletico-PR, por 4 a 0 —, credenciado a um modesto 15° lugar.

O Atlético-GO, enquanto isso, bateu o Juventude por 1 a 0 na última rodada, mas segue em péssima situação na tabela, na penúltima posição. O Dragão possui um ponto a menos que os paulistas, com oito tentos somados.