Corinthians tenta argentino do Sevilla, mas tem concorrência do River Plate

Meia-atacante está na mira do Timão nesta janela de transferências; River Plate também quer a contratação do jogador de 32 anos

O Corinthians tenta a contratação de Erik Lamela para a próxima janela de transferências. A informação foi inicialmente divulgada pelo jornalista Jorge Nicola. A GOAL apurou que o River Plate, da Argentina, demonstra interesse na contratação do atleta de 32 anos. O jogador foi revelado pelas categorias de base do clube de Buenos Aires.

Erik Lamela tem contrato com o Sevilla, da Espanha, até 30 de junho de 2024. O atacante, que tem passagens por Roma, da Itália, e Tottenham, da Inglaterra, não vai renovar o vínculo com os espanhóis e se animou com a possibilidade de voltar à América do Sul.

O atleta disputou 18 partidas na atual temporada, com 771 minutos em campo. Neste período, Erik Lamela marcou dois gols e deu duas assistências. O argentino está no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán desde julho de 2021.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!