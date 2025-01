Copinha: os artilheiros da Copa São Paulo de 2025

Confira a lista das promessas que já se destacam como goleadoras no principal torneio de base do país

No centro das atenções do futebol de base brasileiro, a Copa São Paulo de Futebol Júnior, a famosa Copinha, volta a ser o cenário onde jovens jogadores mostram seu potencial para as grandes equipes do país. Em 2025, o torneio mantém sua tradição de revelar futuros craques enquanto aquece a temporada do futebol nacional.

A disputa pela artilharia, sempre um dos destaques da competição, já movimenta os holofotes nesta edição. Com gols decisivos e atuações de destaque, os principais atacantes começam a consolidar seus nomes entre os destaques do torneio. Abaixo, confira quem lidera essa corrida em busca da glória na Copinha 2025.

Última atualização: 18h (de Brasília) de 2 de janeiro de 2025.