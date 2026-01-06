+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Troféu Copa São Paulo Júnior, Copinha 2022Anderson Rodrigues/Paulistão
Felipe Proença

Copinha 2026: os nomes e apelidos inusitados da Copa São Paulo de Futebol Júnior

Como já é de praxe, lista de jogadores na disputa chamados de forma excêntrica é extensa

Além das inúmeras equipes e talentos que desfilam pelos campos da Copa São Paulo de Futebol Júnior, um dos pontos altos do torneio é o tanto de apelidos inusitados que diversos jogadores presentes na disputa carregam.

Relembrando décadas mais antigas do futebol nacional, onde isso era mais comum, a variedade e a criatividade por trás disso nas categorias de base dos clubes ainda é enorme.

Pensando nisso, preparamos uma lista extensa com vários atletas inscritos na Copinha 2026 com apelidos que merecem destaque.

  • Anjinho (São Bento)

  • Risadinha (São Bento)

  • Baú (Monte Roraima)

  • Correria (Comercial de Tietê)

  • Choque (América-RJ)

  • Churrasquinho (América-RJ)

  • Pedigree (América-RJ)

  • Carvão (Araçatuba)

  • Matraca (Tuna Luso)

  • Tripa (Tuna Luso)

  • DVD (Forte)

  • Esquilo (Canaã)

  • Grilo (Ituano)

  • Gogó (Retrô)

  • Favela (Corinthians)

  • Gelado (Corinthians)

  • Montanha (Brasiliense)

  • Pedro Scooby (Remo)

  • Sucão (Santa Fé)

  • Sr. Batata (União Mogi)

  • Rabisco (Audax)

  • Pombo (Atlético-PI)

