Copinha 2026: os nomes e apelidos inusitados da Copa São Paulo de Futebol Júnior

Além das inúmeras equipes e talentos que desfilam pelos campos da Copa São Paulo de Futebol Júnior, um dos pontos altos do torneio é o tanto de apelidos inusitados que diversos jogadores presentes na disputa carregam.

Relembrando décadas mais antigas do futebol nacional, onde isso era mais comum, a variedade e a criatividade por trás disso nas categorias de base dos clubes ainda é enorme.

Pensando nisso, preparamos uma lista extensa com vários atletas inscritos na Copinha 2026 com apelidos que merecem destaque.