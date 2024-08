Copa do Mundo da FIFA 2034™: Explorando o "plano ousado e empolgante" da Arábia Saudita para o maior espetáculo do futebol daqui a 10 anos

A Arábia Saudita lançou uma interessante candidatura para a Copa do Mundo de 2034, com objetivo de receber o torneio que terá 48 seleções

Com uma das histórias de crescimento mais rápidas e empolgantes do futebol mundial, a Arábia Saudita lançou uma candidatura ambiciosa e empolgante para a Copa do Mundo da FIFA 2034™, com o objetivo de receber o primeiro torneio de 48 seleções em um único país.

A Copa do Mundo da FIFA 2026™ acontecerá em três países: Estados Unidos, México e Canadá. O torneio de 2030 prepara-se para ser abundante em viagens, com Marrocos, Espanha e Portugal dividindo os deveres de anfitrião, havendo também jogos disputados na Argentina, Paraguai e Uruguai. A Arábia Saudita tem como objetivo ganhar a candidatura para 2034 e definiu um "projeto arrojado e emocionante".

E aqui, a GOAL mostra o plano inovador do país para trazer a Copa do Mundo da FIFA™ de volta ao Médio Oriente.