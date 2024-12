Copa do Mundo de 2034 na Arábia Saudita: datas, sedes, quantos participantes e outras informações

Copa do Mundo

País asiático receberá a vigésima quinta edição do torneio mundial de seleções

A Copa do Mundo de 2034 já tem sua sede definida. A Fifa anunciou a Arábia Saudita como sede da edição da Copa do Mundo. A candidatura já está aprovada pelas inspeções técnicas e não teve concorrente.

A Austrália, que sediou a Copa do Mundo feminina de 2023, chegou a cogitar concorrer com os sauditas para receber o Mundial masculino de 2034, mas acabou se retirando do processo de candidatura.

A candidatura saudita, porém, sofre críticas de órgãoes internacionais de direitos humanos e cobraram da Fifa que não realizasse a competição no país. Mesmo assim, a Fifa definiu a Arábia Saudita como sede.

Mais artigos abaixo

Abaixo, a GOAL mostra mais detalhes sobre a Copa do Mundo de 2034 na Arábia Saudita.