Copa América ruim de Endrick não pode ser motivo de preocupação para o Real Madrid

Jovem de 17 anos não teve o impacto esperado em sua primeira grande competição vestindo a Amarelinha - mas isso não pode ser problema para os Blancos

"Com o tempo veremos quem esse menino pode se tornar", disse Dorival Júnior, após ver Endrick marcar seu primeiro gol pela seleção principal do Brasil no amistoso contra a Inglaterra, em março. "Se ele continuar com a atitude que mostrou até agora, será um nome muito importante no futebol brasileiro e no futebol mundial".

Endrick marcou novamente em sua próxima partida, contra a Espanha e, dois meses depois, foi incluído na lista dos 26 jogadores convocados para a Copa América. Poucos jogadores têm essa oportunidade nessa idade mas Endrick não é um jovem de 17 anos comum.

Ele marcou 165 gols em 167 jogos pelo Palmeiras como jogador da base, período durante o qual foi apelidado de 'o próximo Pelé'. E em dezembro de 2022, o Real Madrid o comprou, fechando um acordo de €60 milhões e vencendo a concorrência de praticamente todos os outros grandes clubes da Europa.

Ainda este mês, Endrick verá seu "sonho se tornar realidade" quando for finalmente apresentado como jogador dos Blancos. Mas a empolgação em torno de sua chegada entre a torcida do clube diminuiu um pouco, porque sua estreia em um grande torneio pelo Brasil não saiu como planejado.

Agora está claro que Endrick precisará de muito mais tempo para se tornar um nome mais importante no mais alto nível. O Madrid não está recebendo um jogador que está pronto para brilhar imediatamente no Santiago Bernabéu, e será necessário ter paciência enquanto ele embarca no maior desafio de sua carreira até agora.