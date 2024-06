Como a Copa América pode enfim fazer o futebol explodir nos Estados Unidos

O maior esporte do mundo está prestes a invadir o cenário americano, e é justo dizer: estamos diante de uma nova era

Este meio de ano marca o início de algo transformador. Uma nova onda está chegando - aliás, não apenas uma. Por anos, os fãs do futebol nos Estados Unidos esperaram para que o esporte realmente se firmasse na América do Norte. Bom, nos próximos anos, nós descobriremos se isso realmente pode e vai acontecer.

Dado o apito inicial para a Copa América, o futebol dos EUA entra em uma Nova Era, a mais significativa até agora. Este período de vários anos se centra na Copa do Mundo de 2026, ponto focal deste novo momento. Para um esporte que está lutando para transformar os "Quatro Grandes" do cenário esportivo americano nos "Cinco Grandes", uma Copa do Mundo pode vir em grande auxílio.

"Uma Copa do Mundo em nossa casa é a maior coisa que provavelmente faremos em nossa carreira", disse Christian Pulisic, estrela da seleção dos EUA, em entrevista recente. "É um momento especial para este esporte nos EUA".

Mas, enquanto a Copa do Mundo de 2026 pode ser o ápice, não é o único ponto alto. A partir deste meio de ano, há múltiplos eventos de grande porte chegando aos Estados Unidos, cada um construindo um momento que deve impulsionar o jogo para o público americano e a cultura mais ampla do futebol no país.

Na 'vanguarda' desse crescimento? As seleções masculina e feminina dos Estados Unidos - com destaque nesta semana para a masculina. A Copa América e a Copa do Mundo atrairão olhares para o produto, mas esses olhares precisam ser impressionados pelo que veem. Além desses dois eventos, lembremos também do Mundial de Clubes de 2025 e as Olimpíadas de Los Angeles, em 2028.

Nos próximos anos, portanto, os EUA não estão apenas sob pressão para performar, mas para liderar no campo. E considerando a atual geração de estrelas estadunidenses, a hora realmente parece ser apropriada.

"É um papel maior para todos nós", disse o técnico da seleção, Gregg Berhalter, em entrevista coletiva recente. "Todos nós compartilhamos essa responsabilidade. Em primeiro lugar, representando os Estados Unidos da melhor maneira possível, mas também deixando as pessoas verem quem somos e deixando as pessoas verem quem são os jogadores, dando a eles algo de que possam se orgulhar".

Neste início de Copa América, a GOAL analisa, portanto, o desafio que se aproxima para a seleção dos Estados Unidos e o que tudo isso significa para o futuro do futebol no país.