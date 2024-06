Copa América 2024: todas as cidades-sede e estádios onde os jogos serão disputados

Seu guia para todos os estádios-sede da Copa América 2024

A Copa América chega aos EUA pela segunda vez em oito anos, com um dos maiores torneios do mundo ocupando alguns dos estádios mais impressionantes do mundo. Principalmente locais da NFL, centenas de milhares de pessoas passarão pelas catracas em junho e julho, quando Lionel Messi, Luis Suárez e Vinícius Júnior iluminarão a Copa América naquele que provavelmente será seu último grande torneio. A final acontecerá em Miami no dia 14 de julho.

Sua viagem para a CONMEBOL Copa América 2024 começa hoje – encontre voos, hotéis e ofertas de aluguel de carros com o Skyscanner.

Os ingressos já estão esgotando em 14 locais diferentes, mas onde serão disputados os jogos da competição de 2024?

Quando é a Copa América 2024?

Getty Images

A Copa América 2024 começa na quinta-feira, dia 20 de junho, quando a atual campeã Argentina inicia sua campanha. Os jogos acontecem diariamente até as últimas rodadas, com a final acontecendo no domingo, dia 14 de julho.

Calendário da Copa América 2024

A fase de grupos, como sempre, ocupa grande parte do torneio, durando pouco menos de duas semanas. A fase eliminatória começa, então, a partir de 4 de julho, com calendário completo abaixo:

Fase Datas Fase de grupos 20 de junho - 2 de julho Quartas de finais 4 - 6 de julho Semifinais 9 - 10 de julho Terceiro lugar 13 de julho Final 14 de julho

Estádios da Copa América 2024: lista de cidades-sede e sedes

As cidades-sede da Copa América 2024 abrangem toda a extensão dos EUA, com quatro estádios que já sediaram jogos da edição Centenário 2016 da competição. Os EUA também sediarão a Copa do Mundo, juntamente com Canadá e México, em 2026, dos quais oito dos estádios da Copa América deste ano também receberão jogos.

Abaixo, você encontra a lista completa dos estádios e cidades da Copa América 2024: