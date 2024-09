Contratações malucas do futebol: Neymar no PSG e o fracasso em ser o herdeiro de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo no futebol

Ainda o negócio mais caro da história do futebol, a transferência do brasileiro para a capital francesa não saiu como planejado para nenhum dos lados

Em 23 de julho de 2017, Gerard Piqué, do Barcelona, compartilhou uma foto ao lado de seu então companheiro de equipe, Neymar. O espanhol acompanhou a publicação com apenas duas palavras: "Se queda", traduzido como "Ele fica". No entanto, menos de duas semanas depois, Neymar foi anunciado como jogador do Paris Saint-Germain. A taxa de €222 milhões de euros que o PSG pagou para tirar o craque da Catalunha nunca foi superada desde então.

Fair Play Financeiro? Que Fair Play Financeiro? Para o PSG e seus donos qataris, a oportunidade de assinar com um dos jogadores mais talentosos do futebol era algo que eles não podiam recusar. Mas não é apenas o preço que faz da transferência de Neymar uma das mais loucas da história do futebol. Esta é uma história de discussões secretas, oportunidades comerciais lucrativas, ambição e, em última análise, o desejo de um homem de sair das sombras e se tornar o centro do universo futebolístico.