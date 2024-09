Contratações malucas do futebol: Carlitos Tévez e Javier Mascherano do Corinthians ao West Ham

A GOAL te conta a história das transferências mais bizarras da história do esporte - e começa com uma dupla corintiana em Londres...

Quando Carlos Tévez e Javier Mascherano chegaram ao West Ham, em agosto de 2006, parecia o início de uma nova era para os Hammers. Sob o comando de Alan Pardew, os londrinos do leste haviam convencido dois dos talentos mais promissores da Argentina a se mudarem para a Inglaterra; não para um clube do 'top-4', mas para uma equipe que havia terminado em nono lugar na Premier League anterior.

Tévez impressionou na Copa do Mundo de 2006 e foi rapidamente especulado no Chelsea, no Arsenal e no Manchester United. O fato de ele e Mascherano, um meio-campista que futuramente vestiria a camisa de clubes como Liverpool e Barcelona, estarem sendo fotografados segurando as camisas grená e azul no Upton Park parecia algo fora do comum.

E o fato de o West Ham ter mantido tanto segredo quanto aos números das compras fez muita gente levantar as sobrancelhas - e não é que essas se tornariam em duas das transferências mais malucas da história do futebol?