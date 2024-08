Por outro lado, há quem prefira ter prioridade na compra de possíveis cadeiras cativas

Durante a reunião do conselho, que aprovou a participação do Flamengo no leilão pelo terreno do Gasômetro, onde o clube deseja erguer o seu futuro estádio, houve muita comparação, mas também debate.

Alguns conselheiros levantaram a ideia e sugeriram a possibilidade de, no novo estádio do Flamengo, ter um muro com o nome de todos que participaram da votação história que aprovou a compra. No total, foram 639 participantes.