Conselheiros aprovam participação em leilão, e Flamengo dá primeiro passo no sonho do estádio próprio

Diretoria rubro-negro conseguiu autorização para arrematar o terreno do Gasômetro

O Flamengo deu, nesta segunda-feira (29), o primeiro passo pelo sonho do estádio próprio. O Conselho Deliberativo do clube aprovou a participação no leilão do terreno do Gasômetro, que acontece nesta quarta-feira (31), no Rio de Janeiro. Foram 602 votos à favor e 33 contra, além de 4 que abstenções.

Foi estabelecido no Diário Oficial do Rio de Janeiro que o lance mínimo para aquisição do terreno é R$ 138.195.000,00. Vale ressaltar, no entanto, que este valor pode aumentar, a depender dos interessados.