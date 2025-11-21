Conheça Dro Fernández, a nova joia de La Masia que pode ser o "novo Andrés Iniesta" do Barcelona

Pedro Fernández Sarmiento poderia estar prestes a seguir o mesmo caminho. Ou "Dro", como é conhecido por amigos e familiares. “As pessoas acham que há algum significado especial por trás, mas é realmente simples”, disse ele no início desta temporada. “Quando eu era bebê, meu irmão mais velho não conseguia pronunciar 'Pedro’, então ele me chamava de ‘Dro’. O nome simplesmente pegou.”
Como futebolista, no entanto, Dro é certamente especial. Com a tenra idade de 17 anos, ele já está ganhando minutos na primeira equipe do Barcelona e já foi convocado três vezes para a seleção sub-18 da Espanha. “Ele é um grande jogador e ainda tem espaço para melhorar”, disse Hansi Flick após convocar Dro para sua equipe há alguns meses. “Parabéns a La Masia pelo trabalho que estão fazendo.”
O treinador do Barcelona desenvolveu uma reputação notável por seu manejo dos jovens promissores do clube desde que assumiu em 2024, com jogadores como Fermín Lopez, Alejandro Baldé e Marc Casadó evoluindo significativamente ao lado de Yamal e Pau Cubarsi. Se Dro ouvir Flick e continuar a maximizar seu tempo em campo, não demorará muito para que ele também seja considerado um nome conhecido.
