+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Dro Fernandez NXGN GFXGetty/GOAL
James Westwood

Conheça Dro Fernández, a nova joia de La Masia que pode ser o "novo Andrés Iniesta" do Barcelona

A famosa academia La Masia, do Barcelona, tem sido há muito tempo a inveja de todos os outros grandes clubes da Europa, e por boas razões. Ela forjou dezenas de lendas ao longo dos últimos 46 anos, desde Pep Guardiola e Albert Ferrer, a Xavi Hernández, Andrés Iniesta e um tal de Lionel Messi. Cada geração produz múltiplos astros, com Lamine Yamal liderando o grupo atual após despontar como uma sensação aos 15 anos

Pedro Fernández Sarmiento poderia estar prestes a seguir o mesmo caminho. Ou "Dro", como é conhecido por amigos e familiares. “As pessoas acham que há algum significado especial por trás, mas é realmente simples”, disse ele no início desta temporada. “Quando eu era bebê, meu irmão mais velho não conseguia pronunciar 'Pedro’, então ele me chamava de ‘Dro’. O nome simplesmente pegou.”

Como futebolista, no entanto, Dro é certamente especial. Com a tenra idade de 17 anos, ele já está ganhando minutos na primeira equipe do Barcelona e já foi convocado três vezes para a seleção sub-18 da Espanha. “Ele é um grande jogador e ainda tem espaço para melhorar”, disse Hansi Flick após convocar Dro para sua equipe há alguns meses. “Parabéns a La Masia pelo trabalho que estão fazendo.”

O treinador do Barcelona desenvolveu uma reputação notável por seu manejo dos jovens promissores do clube desde que assumiu em 2024, com jogadores como Fermín Lopez, Alejandro Baldé e Marc Casadó evoluindo significativamente ao lado de Yamal e Pau Cubarsi. Se Dro ouvir Flick e continuar a maximizar seu tempo em campo, não demorará muito para que ele também seja considerado um nome conhecido.

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢

  • Onde tudo começou

    Em 12 de janeiro de 2008, Dro nasceu na cidade costeira de Nigran, filho de pai espanhol e mãe filipina. Com quatro anos, ele começou a jogar pelo Val Minor, um renomado clube local que também foi casa dos irmãos Alcântara, Thiago e Rafinha, e do ex-atacante do Valencia e Leeds United, Rodrigo Moreno.

    Os primeiros passos de Dro no futebol não foram fáceis, mas seu talento se destacou quase instantaneamente, como seu primeiro técnico, Javier Lago, recentemente recordou ao Telegrafi: “Quando ele chegou ao campo, ele era muito pequeno e nem queria treinar. Aquele dia terminou em lágrimas, ele foi embora com a mãe, mas voltou mais tarde. Tudo graças à persistência de sua mãe, Ella. E assim que ele entrou em campo novamente, dois toques na bola foram suficientes para entender que havia algo especial nele.”

    É comum que jogadores promissores baseados na província da Galícia, na Espanha, aprimorem suas habilidades no futsal, e Dro progrediu rapidamente sob a supervisão atenta de Lago e José Antonio Covelo, um olheiro do Barça que jogou no clube nos anos 1980. Graças à presença de Covelo na equipe técnica do Val Minor, o Barça foi capaz de acompanhar o progresso de Dro até ele completar 14 anos, quando venceram a disputa por sua assinatura à frente do Real Madrid e do Real Betis.

    Desde o primeiro dia, Dro se destacou entre seus colegas de La Masia. “Coloquei-o em campo contra jogadores dois anos mais velhos, mas ele surpreendeu a todos”, disse o treinador de jovens do Barça, Anton Davila, sobre a introdução de Dro nos treinos. “Ele sempre tinha um defensor forte nas costas, mas ele o passava como queria: com o calcanhar, com um giro para o lado, com o pé direito ou esquerdo. Ele era uma fonte inesgotável de frustração para os adversários.”

    Dro precisou de apenas dois anos para entrar na equipe Juvenil do Barça, e ele ajudaria o time sub-19 a fazer história na temporada 2024/25.

    • Publicidade

  • A grande virada

    Sob a direção de Juliano Belletti, que marcou o famoso gol da vitória do Barcelona contra o Arsenal na final da Liga dos Campeões de 2006, o time Juvenil A venceu a liga, a Copa do Rei e a Liga Jovem da Uefa, completando uma impressionante tríplice coroa. Dro desempenhou um papel pequeno, mas significativo, no sucesso, destacando-se ao marcar dois gols na fase de grupos da Liga Jovem e entrando nos últimos 11 minutos da vitória por 4 a 1 sobre o Trabzonspor na final.

    Ele também foi convocado pela primeira vez para a seleção sub-17 da Espanha em março, e começou como titular nos jogos da fase de qualificação da Eurocopa contra a Alemanha e a Áustria. No verão europeu, Flick estava pronto para observar mais de perto Dro, apesar de ele ainda estar aguardando sua estreia pelo time reserva do Barça, e pediu que ele se apresentasse para o treino de pré-temporada antes de a equipe partir para uma turnê no Japão e na Coréia do Sul.

    Os preparativos começaram em 13 de julho, e nos 12 dias seguintes, Dro fez o suficiente para garantir um lugar no avião. De acordo com o The Athletic, Flick ficou "muito impressionado" com o adolescente, que então fez sua estreia no time principal saindo do banco, aos 78 minutos, contra o Vissel Kobe.

    Dro marcou a ocasião com estilo, selando uma vitória por 3 a 1 com um voleio espetacular de primeira de fora da área. Compreensivelmente, ele ficou emocionado após o apito final ao revelar o que Flick lhe pediu antes de ser enviado no lugar de Marcus Rashford.

    “Eu nem sabia como comemorar, para ser sincero. Foi inacreditável”, disse ele. “Entrei um pouco nervoso, a primeira vez com o melhor clube do mundo, mas então a bola veio aos meus pés na entrada da área e eu tentei. Hansi e meus companheiros de equipe me acalmaram antes do jogo e me senti muito confortável. Flick me disse para fazer o que sei fazer com a bola, e então fora dela, pressionar e pressionar o máximo que posso.”

    Flick poupou Dro na vitória subsequente sobre o FC Seul, mas o colocou como titular na última partida do Barça contra o Daegu. Dro não marcou na vitória por 5 a 0, mas foi um dos destaques no primeiro tempo, mostrando muita coragem com a bola e se conectando bem com Yamal.

  • FBL-EUR-C1-BARCELONA-OLYMPIAKOSAFP

    Como está indo

    Como recompensa por suas performances na Ásia, Dro foi nomeado para o banco nos três primeiros jogos do Barcelona na La Liga no início da temporada 2025/26, mas uma lesão na coxa atrasou sua estreia em jogos competitivos tão aguardada. Finalmente aconteceu, porém, quando o Barcelona recebeu o Real Sociedad no Estadi Olímpic Lluis Companys, no dia 28 de setembro, enquanto Dro alinhou no lado direito de um meio-campo de três homens ao lado de Frenkie de Jong e Pedri.

    Houve momentos em que Dro pareceu ter dificuldades fisicamente, o que provavelmente é a razão pela qual Flick o substituiu por Dani Olmo no intervalo, mas o jovem ainda registrou uma taxa de acerto de passe de 92%, e sua qualidade técnica brilhou na vitória por 2 a 1.

    "Ele é um jogador muito talentoso. Ele é um jogador do Barcelona", disse Flick após o jogo. "É ótimo ter esse tipo de jogadores para poder administrar minutos. Eu realmente gosto que todos tentem dar o seu melhor. Isso é o que precisamos porque temos muitos jogos."

    No mês seguinte, Dro foi titular novamente, desta vez em um jogo em casa contra o Olympiacos pela Liga dos Campeões. O Barcelona saiu vencedor por 6 a 1, com Fermín marcando um hat-trick em uma exibição dominante da equipe de Flick. Dro jogou 59 minutos e forneceu o passe incisivo para o segundo gol de Fermín, o que fez dele o segundo jogador mais jovem a registrar uma assistência na competição, depois do ex-jogador do Borussia Dortmund, Giovanni Reyna.

    "É um dia especial para mim, um que nunca vou esquecer", disse Dro ao falar com a mídia. "Sempre sonhei em jogar em partidas como essa. Eu [também] tenho um forte desejo de jogar no El Clasico". Ele acabou sendo um substituto não utilizado quando o Barcelona perdeu por 2 a 1 contra o Real Madrid quatro dias depois, mas quando os dois rivais se encontrarem novamente na La Liga em maio, é totalmente possível que Dro seja um titular indiscutível.

  • FC Barcelona v Olympiacos FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3Getty Images Sport

    Maiores pontos fortes

    Dro atua principalmente como um camisa 8, mas é versátil o suficiente para jogar como meio-campista ofensivo ou na ponta esquerda quando necessário. Ele se destaca em quebrar as linhas, possuindo controle de bola próximo e uma habilidade deslumbrante para evadir-se dos defensores com facilidade e rapidez.

    O Barça pode contar com Dro para criar espaço e explorá-lo. Seu alcance de passes e consciência posicional são notáveis para um jogador tão jovem, enquanto ele também exala uma compostura natural em tudo o que faz. 

    "Eu me considero um jogador técnico", disse Dro durante a turnê de pré-temporada do Barça. "Gosto de driblar os jogadores e me divertir no campo." Você pode sentir essa diversão sempre que Dro pega a bola; ele é um futebolista elegante que não parece sentir pressão.

    Ainda não vimos isso no nível do time principal, mas Dro também é especialista em bolas paradas. Ele marcou vários gols de falta à distância para o sub-19 do Barça e pode ser outra opção forte para Flick em situações de bola parada à medida que a temporada avança.

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-REAL SOCIEDADAFP

    Espaço para melhorias

    Fisicamente, Dro ainda está longe de ser um atleta completo, o que é completamente normal para alguém de 17 anos. Ele não está pronto para jogar 90 minutos duas a três vezes por semana pelo Barça e ainda não sabe como usar melhor seu corpo para vencer duelos. Mas isso virá com a maturidade, e foi relatado que Dro está com um plano personalizado para melhorar sua força e explosão.

    Do ponto de vista puramente técnico, Dro já está bem à frente na curva de desenvolvimento. Agora é uma questão de refinar suas habilidades principais e mostrar que pode ser decisivo em ambos os extremos do campo.

    Dro fez apenas três aparições no time principal até agora, e a competição por lugares na escalação de Flick é acirrada. Para se tornar indispensável, Dro deve começar a impor sua vontade nas partidas, assim como Yamal e Fermín fizeram após se formarem na academia.

  • iniestaGetty Images

    O próximo... Andrés Iniesta?

    “Dro é um talento do nível de Thiago [Alcântara]. Não vi ninguém tão técnico quanto Thiago, mas a visão de jogo de Dro é ainda superior”, disse Javier Mino, outro dos antigos treinadores de Dro no Val Minor, em uma entrevista ao Diario Sport, em julho. Isso é um grande elogio considerando que Thiago Alcântara é a maior história de sucesso a sair do Val Minor, com o ex-meio-campista ostentando 11 títulos de liga e duas taças da Liga dos Campeões durante suas passagens pelo Barça e Bayern de Munique.

    Mas Luis Pérez, que trabalhou com Dro no sub-10 e sub-12 foi além, dizendo: “Vejo mais de Andrés Iniesta nele.”

    Thiago era um excelente armador de jogo, mas Iniesta era de outra dimensão. Ser mencionado na mesma frase que o homem que levou a Espanha à glória na Copa do Mundo de 2010 é o maior elogio que Dro poderia receber. Iniesta era um driblador e passador magistral que podia controlar o ritmo dos jogos e às vezes vencê-los sozinho com momentos de genialidade.

    Pérez está certo ao afirmar que Dro tem uma aura semelhante, junto com a rapidez de pensamento que tornava Iniesta tão difícil de marcar. Sua capacidade de atuar em várias posições diferentes era também uma das forças de Iniesta. É muito cedo para prever se Dro pode alcançar os mesmos níveis elevados do ícone do Barça, mas a comparação não é despropositada. 

  • Dro FernandezGetty

    O que vem a seguir?

    Mino e Pérez concluíram sua entrevista declarando: "Se Dro jogar livremente, ele é capaz de qualquer coisa; seu talento é infinito." Isso explica por que o jovem prodígio do Barça tem sido ligado a uma transferência para a Premier League nos últimos meses, em meio ao interesse relatado do Manchester City e do Chelsea, mas eles estariam perdendo tempo ao fazer uma abordagem formal.

    De acordo com o Marca, o Barça planeja amarrar Dro a um novo contrato de cinco anos quando ele completar 18 anos em janeiro. Não há lugar melhor para ele atingir seu imenso potencial.

    O Barcelona ressurgiu como uma das melhores equipes do continente sob o comando de Flick, e Dro está cercado por jogadores de classe mundial que podem ajudá-lo a dar o próximo passo. Seus minutos aumentarão à medida que a lista de jogos se acumulam, porque a rotação será crucial para o Barça se eles quiserem repetir a tríplice coroa doméstica da última temporada e ter uma chance de sucesso na Liga dos Campeões.

    Os primeiros vislumbres do "talento infinito" de Dro foram tentadores, e o que vem a seguir pode ser verdadeiramente espetacular. 

La Liga
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Deportivo Alaves crest
Deportivo Alaves
ALA