Conheça Dro Fernández, a nova joia de La Masia que pode ser o "novo Andrés Iniesta" do Barcelona

Sob a direção de Juliano Belletti, que marcou o famoso gol da vitória do Barcelona contra o Arsenal na final da Liga dos Campeões de 2006, o time Juvenil A venceu a liga, a Copa do Rei e a Liga Jovem da Uefa, completando uma impressionante tríplice coroa. Dro desempenhou um papel pequeno, mas significativo, no sucesso, destacando-se ao marcar dois gols na fase de grupos da Liga Jovem e entrando nos últimos 11 minutos da vitória por 4 a 1 sobre o Trabzonspor na final.

Ele também foi convocado pela primeira vez para a seleção sub-17 da Espanha em março, e começou como titular nos jogos da fase de qualificação da Eurocopa contra a Alemanha e a Áustria. No verão europeu, Flick estava pronto para observar mais de perto Dro, apesar de ele ainda estar aguardando sua estreia pelo time reserva do Barça, e pediu que ele se apresentasse para o treino de pré-temporada antes de a equipe partir para uma turnê no Japão e na Coréia do Sul.

Os preparativos começaram em 13 de julho, e nos 12 dias seguintes, Dro fez o suficiente para garantir um lugar no avião. De acordo com o The Athletic, Flick ficou "muito impressionado" com o adolescente, que então fez sua estreia no time principal saindo do banco, aos 78 minutos, contra o Vissel Kobe.

Dro marcou a ocasião com estilo, selando uma vitória por 3 a 1 com um voleio espetacular de primeira de fora da área. Compreensivelmente, ele ficou emocionado após o apito final ao revelar o que Flick lhe pediu antes de ser enviado no lugar de Marcus Rashford.

“Eu nem sabia como comemorar, para ser sincero. Foi inacreditável”, disse ele. “Entrei um pouco nervoso, a primeira vez com o melhor clube do mundo, mas então a bola veio aos meus pés na entrada da área e eu tentei. Hansi e meus companheiros de equipe me acalmaram antes do jogo e me senti muito confortável. Flick me disse para fazer o que sei fazer com a bola, e então fora dela, pressionar e pressionar o máximo que posso.”

Flick poupou Dro na vitória subsequente sobre o FC Seul, mas o colocou como titular na última partida do Barça contra o Daegu. Dro não marcou na vitória por 5 a 0, mas foi um dos destaques no primeiro tempo, mostrando muita coragem com a bola e se conectando bem com Yamal.