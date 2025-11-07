O confuso triângulo amoroso envolvendo Wanda Nara, ex-Mauro Icardi e Maxi López, e a estrela do Chelsea e seleção argentina
Nara e a polêmica com Enzo Fernández
Em outubro, surgiram rumores de que a modelo e apresentadora Wanda Nara teria enviado uma mensagem insinuante ao campeão mundial Enzo Fernández. O detalhe é que o jogador do Chelsea é casado com sua namorada de infância, Valentina Cervantes.
A situação ficou ainda mais delicada porque Valentina participa da versão argentina do MasterChef Celebridades, programa apresentado justamente por Wanda. As duas terão de se encontrar durante as gravações. Segundo a imprensa local, tudo começou quando Nara teria dito a Enzo, ao vê-lo em Buenos Aires: “Acabei de te ver por aqui, me chama se quiser”. O jogador teria contado o episódio à esposa.
Nara rebate rumores “absurdos”
A mídia argentina afirma que Cervantes ficou “incomodada” com a história, mas Wanda Nara negou qualquer envolvimento. Ex-esposa de Maxi López e separada de Mauro Icardi desde 2024, a apresentadora classificou as especulações como falsas.
“Quero esclarecer as bobagens que estão dizendo sobre mim e o seu marido: é tudo mentira”, declarou. “Histórias inventadas. Bem-vinda à fama — é assim que funciona.”
Cervantes responde com calma
Valentina, por sua vez, preferiu não alimentar a polêmica. Ela disse não ter visto nenhuma mensagem e afirmou não ter motivos para desconfiar de Enzo. “Sim, vi o que saiu, mas ele nunca me falou nada sobre isso. Minha família me mandou os vídeos, mas eu nem assisto TV. Não vou incomodar o Enzo com algo assim”, comentou.
- AFP
Premier League e Copa de 2026: o foco de Enzo Fernández
Enquanto isso, Enzo segue focado dentro de campo. O argentino vem se destacando no Chelsea, onde já ergueu os troféus da Conference League e do Mundial de Clubes de 2025. Tem sido um dos líderes do elenco e, às vezes, até usa a braçadeira de capitão na ausência de Reece James.
O ex-jogador e comentarista Micah Richards elogiou o crescimento do meia: “Enzo mudou completamente seu jogo. Ele defende, ataca e bate pênaltis. É um meio-campista de altíssimo nível.”
O Chelsea volta a campo no sábado (08) contra o Wolverhampton, enquanto Enzo deve se juntar à seleção argentina para um amistoso contra Angola, no dia 14 de novembro. A Albiceleste já está classificada para a Copa do Mundo de 2026.