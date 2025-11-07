O confuso triângulo amoroso envolvendo Wanda Nara, ex-Mauro Icardi e Maxi López, e a estrela do Chelsea e seleção argentina

Em outubro, surgiram rumores de que a modelo e apresentadora Wanda Nara teria enviado uma mensagem insinuante ao campeão mundial Enzo Fernández. O detalhe é que o jogador do Chelsea é casado com sua namorada de infância, Valentina Cervantes.

A situação ficou ainda mais delicada porque Valentina participa da versão argentina do MasterChef Celebridades, programa apresentado justamente por Wanda. As duas terão de se encontrar durante as gravações. Segundo a imprensa local, tudo começou quando Nara teria dito a Enzo, ao vê-lo em Buenos Aires: “Acabei de te ver por aqui, me chama se quiser”. O jogador teria contado o episódio à esposa.