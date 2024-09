Lamine Yamal, prodígio do Barça, está sendo apontado como o próximo Messi, e Isaac Cuenca, outra cria de La Masia concorda com as comparações...

Article continues below Article continues below Article continues below Estreia no time profissional logo aos 15 anos

Está reescrevendo as páginas da história do Barça

Vem seguindo caminho semelhante a um dos maiores de todos os tempos Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola! Mais artigos abaixo