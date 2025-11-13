Companheiro de Lionel Messi no Inter Miami abre portas para Neymar: "Vamos esperar por ele"
Santos em apuros e Neymar pronto para outro novo desafio
Aos 33 anos, o camisa 10 parece destinado a encarar um novo desafio no início de 2026. O retorno emocional ao Santos, clube que o revelou, não saiu como o planejado. O maior artilheiro da história da seleção brasileira voltou a sofrer com lesões e agora enfrenta uma inesperada luta contra o rebaixamento.
Uma separação entre jogador e clube parece inevitável, já que Neymar busca um recomeço antes da Copa do Mundo do próximo ano. Um retorno à Europa está descartado, e a tendência é que ele permaneça no continente americano.
- Getty
Capitão do Boca Juniors em contato com Neymar
Enquanto alguns clubes brasileiros já demonstraram interesse, uma transferência para a Argentina permitiria que Neymar voltasse a atuar ao lado de um ex-companheiro de PSG em Buenos Aires: Leandro Paredes,
Com o Boca Juniors garantido na disputa da Copa Libertadores de 2026, Paredes falou à Mundo Boca Radio sobre a possibilidade de receber o craque em La Bombonera:
"Falo muito com o Ney. A verdade é que tenho uma ótima relação com ele. Somos amigos, estamos sempre em contato, mas ele está no clube dele, e precisamos respeitar as instituições e as decisões de cada jogador. Então, não posso dizer muita coisa."
Com um sorriso, Paredes completou: "Vamos esperar por ele, se ele quiser!"
Reformulação do "trio MSN" em Miami?
O Boca, porém, pode enfrentar forte concorrência do Inter Miami. Brad Friedel, ex-goleiro da seleção dos Estados Unidos, explicou recentemente à GOAL por que acredita que a possível reunião do lendário trio “MSN” faria sentido:
“Acho que seria um risco para qualquer parte envolvida, depende muito de como o contrato seria estruturado. Também é preciso pesar os prós e contras — ao contratar lendas como Neymar, entram em jogo as oportunidades comerciais, que normalmente caminham lado a lado com os altos salários.”
Friedel acrescentou: “O lado positivo é que a MLS é um campeonato de nível abaixo em relação ao que ele vinha jogando. Messi é o maior de todos os tempos e ainda pode atuar por muitos anos na liga. Ela permite isso. Então, o Inter Miami precisa avaliar o que pode ganhar dentro e fora de campo e tentar fazer tudo do jeito certo.
“Se conseguirem montar um contrato adequado, o risco é reduzido. Ter Neymar e Messi juntos novamente? Não sei. Vamos esperar para ver, mas a liga precisa de algo grande em termos comerciais.”
- Getty
Dybala também no radar?
Enquanto aguarda a decisão de Neymar, Paredes também comentou os rumores de que seu compatriota Paulo Dybala poderia voltar à Argentina caso decida deixar a Roma.
Companheiro do camisa 21 na seleção e nos tempos de Campeonato Italiano, Paredes afirmou: “Ter um jogador como o Paulo, com a qualidade e o status que ele tem, seria espetacular. Cada um deve tomar sua própria decisão; não posso interferir, não é meu papel. Há muitos fatores a considerar, e ele está prestes a ser pai. Espero que faça o que for melhor para ele e para a família. Estamos esperando por ele aqui, com muita esperança.”
O contrato de Dybala com a Roma termina no fim da temporada 2025/26. O atacante pode optar por voltar ao país natal, que deixou em 2012 para jogar na Itália, enquanto Neymar também precisa decidir qual será seu próximo passo, em meio às dúvidas sobre sua capacidade de ainda produzir momentos de brilho decisivo.