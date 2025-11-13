Companheiro de Lionel Messi no Inter Miami abre portas para Neymar: "Vamos esperar por ele"

O Boca, porém, pode enfrentar forte concorrência do Inter Miami. Brad Friedel, ex-goleiro da seleção dos Estados Unidos, explicou recentemente à GOAL por que acredita que a possível reunião do lendário trio “MSN” faria sentido:

“Acho que seria um risco para qualquer parte envolvida, depende muito de como o contrato seria estruturado. Também é preciso pesar os prós e contras — ao contratar lendas como Neymar, entram em jogo as oportunidades comerciais, que normalmente caminham lado a lado com os altos salários.”

Friedel acrescentou: “O lado positivo é que a MLS é um campeonato de nível abaixo em relação ao que ele vinha jogando. Messi é o maior de todos os tempos e ainda pode atuar por muitos anos na liga. Ela permite isso. Então, o Inter Miami precisa avaliar o que pode ganhar dentro e fora de campo e tentar fazer tudo do jeito certo.

“Se conseguirem montar um contrato adequado, o risco é reduzido. Ter Neymar e Messi juntos novamente? Não sei. Vamos esperar para ver, mas a liga precisa de algo grande em termos comerciais.”