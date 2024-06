Como o Real Madrid poderá jogar com Kylian Mbappé, Endrick e Jude Bellingham no time titular?

A missão de Carlo Ancelotti é conseguir extrair o melhor de cada um deles na temporada 2024/25

Enfim, aconteceu. Kylian Mbappé finalmente é o novo jogador do Real Madrid, sendo o desfecho feliz de uma novela que durou mais de três anos. Com os papéis assinados e o comunicado oficial emitido pelo clube espanhol, foi confirmada uma das maiores transferências da história do futebol.

A negociação pode ser benéfica para todas as partes, tanto para o jogador, quanto para os clubes. O Paris Saint-Germain pode até não estar totalmente feliz com o caso de perder um dos melhores jogadores de sua história, porém, entende-se que os franceses estão em reestruturação e visam a construção de uma equipe bem-sucedida a longo prazo.

Já o Real Madrid, investiu em um “super trunfo”. Sabendo que Mbappé sempre foi madridista e teve admiração por Cristiano Ronaldo desde o início de sua carreira, calhou de ser o negócio perfeito. Então, é necessário pensar de que formas o francês poderia se encaixar em uma equipe já galática por si só. Carlo Ancelotti já conta com uma linha ofensiva recheada de ótimos jogadores, e teria que encontrar a melhor forma para o craque jogar dentro de seus 11 iniciais.

Ter Mbappé no plantel é excelente para o Real Madrid. Entretanto, uns dos grandes concorrentes à próxima Bola de Ouro, Vinicius Júnior e Jude Bellingham, também são figuras centrais do elenco, e o técnico terá que se desdobrar para extrair o melhor de ambos os jogadores. Com certeza, este é um problema que todos os técnicos gostariam de ter.