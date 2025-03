Como Javier Mascherano adaptou o Inter Miami nas ausências de Lionel Messi em um "caos controlado"

O novo técnico fez ajustes táticos com Messi longe da melhor forma para a temporada, destinando o Inter Miami ao sucesso após a decepção de 2024

Era fácil duvidar de Javier Mascherano. Ele nunca havia comandado um time profissional, teve um desempenho abaixo do esperado com a seleção sub-20 da Argentina e foi escolhido – pelo menos em parte – por sua proximidade com os craques do Inter Miami.

Ainda assim, esta temporada prometia ser interessante de acompanhar.

E, até agora, tem sido. Mascherano não revolucionou taticamente o Miami. Não há um novo estilo de jogo ou mudanças inovadoras que vão impactar o futebol por anos.

O próprio treinador admite que os principais jogadores da equipe – Lionel Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets e Jordi Alba – já não precisam de grandes ensinamentos. Seu papel, então, está nos detalhes. Ele precisa posicionar os atletas da melhor forma e fazer ajustes pontuais para extrair o máximo do elenco.

Por enquanto? Missão cumprida. O Inter Miami empatou na estreia da MLS e venceu todos os outros jogos que disputou, incluindo três sem Messi e um com um jogador a menos. Agora, a equipe de Mascherano tem sua primeira chance de revanche contra o Atlanta United – o time que os eliminou dos playoffs no ano passado – em mais uma edição do Sunday Night Soccer na Apple TV.

Nada será fácil, claro. O nível de dificuldade tende a aumentar. Mas, depois de algumas semanas competindo na Copa dos Campeões da CONCACAF e na MLS, o Miami já se mostra uma equipe sólida, com ajustes táticos inteligentes que podem abrir caminho para uma temporada vitoriosa.

A GOAL analisa as mudanças feitas pelo argentino nos primeiros meses de 2025.