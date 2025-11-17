Como a intensidade dos treinos de Pep Guardiola fez promessa do Manchester City desistir do futebol
A ascensão no futebol de Han Wilhoft-King e seu fim repentino
A decisão de Willhoft-King de deixar o futebol aos 19 anos surpreendeu aqueles que acompanharam de perto seu desenvolvimento. O meio-campista passou mais de uma década progredindo pela base do Tottenham Hotspur antes de se juntar à equipe sub-21 do Manchester City em 2024, com seu caminho na carreira aparentemente destinado ao futebol profissional. Ele foi treinado pelo ícone da Premier League Yaya Touré, por Antonio Conte e tornou-se parte do grupo de treinamento da primeira equipe no City.
Mas sua jornada não seguiu uma trajetória suave. Uma série de lesões, incluindo um longo contratempo logo após chegar ao Etihad, interromperam seu impulso e o deixaram cada vez mais frustrado com a natureza intermitente de seu desenvolvimento. Apesar de ter conquistado convocações para as seleções de base da Inglaterra e trabalhado ao lado de alguns dos melhores jogadores do mundo, ele nunca encontrou o ritmo consistente necessário para florescer no mais alto nível.
Além dos obstáculos físicos, o adolescente enfrentou dificuldades com o estilo de vida e a motivação como jogador jovem. A rotina diária de treinos, recuperação e inatividade entre as sessões deixou-o entediado e sem estímulo, mesmo vivendo um sonho que muitos aspiram. Em vez de ganhar vontade de avançar, Willhoft-King começou a sentir que o futebol profissional já não oferecia a realização que ele desejava — o que acabou levando a uma decisão que mudou sua vida.
- Getty Images Sport
A intensidade dos treinos de Guardiola influenciou na decisão de Wilhoft-King
Falando ao The Telegraph, Willhoft-King refletiu sobre as sessões de treinamento do time principal de Guardiola: “O Tottenham é um bom time, mas o Manchester City é outro nível. De Bruyne, Haaland... estes são os melhores jogadores do mundo. Mas você também percebe que eles são pessoas normais. Eles têm um pouco de diversão, chamam a atenção um do outro por cometerem erros. E ver o Pep... ele é tão, tão animado. A energia que ele traz, os gestos com as mãos, quando ele levanta a voz. É realmente notável.”
No entanto, a experiência rapidamente se tornou mentalmente desafiadora: “Então... não quero parecer desiludido, mas você percebe… bem, treinar com o time principal se tornou algo que ninguém realmente estava ansioso, estranhamente. Porque você se sente muito pressionando. Estaríamos correndo atrás da bola como cães por meia hora, 60 minutos. Não é uma experiência muito agradável, especialmente quando você está tentando pressionar De Bruyne ou Gündogan ou Foden. Você não consegue chegar perto deles, então o sentimento de não querer fazer isso supera o encanto.”
Falando sobre como ele acabou perdendo o amor pelo dia a dia do jogador profissional, o inglês acrescentou: “Eu não estava gostando. Eu não sei o que era, talvez o ambiente. Eu fico entediado com frequência também. Treinava, voltava para casa e não fazia realmente nada. Se você contrasta isso com agora... estou lutando para encontrar horas no dia.”
Ele também descreveu sua perspectiva de carreira além do futebol: “Sempre me senti sub-estimulado no futebol. Não me entenda mal. Eu ainda amava. Mas sempre senti que poderia fazer mais. Eu estava desperdiçando horas do dia. Eu precisava de algo diferente e Oxford me excitou; as pessoas também. Acho que essa é a razão.
“Me diziam que eu tinha uma carreira na League One ou no Championship... que ganharia um bom dinheiro. Mas quanto eu aproveitaria isso? Na minha cabeça, eu não tinha certeza. Além disso, no melhor cenário – você jogaria por 10, 15 anos e depois disso, o quê? Eu pensei que ir para a universidade proporcionaria uma plataforma para eu fazer algo pelo menos por mais tempo do que os próximos 10 a 15 anos. Foi um pensamento a longo prazo também.”
Wilhoft-King quis traçar uma nova carreira
Willhoft-King foi considerado um talento excepcional desde jovem. O Tottenham o descobriu no futebol de base, onde ele dividia o campo com os futuros talentos do Arsenal, Myles Lewis-Skelly e Ethan Nwaneri. Sua capacidade técnica, inteligência e compostura no meio-campo o tornaram um dos jogadores mais bem considerados em sua faixa etária.
Apesar desse status, ele frequentemente questionava se apenas o futebol satisfaria sua ambição. Com uma educação familiar enraizada na educação, incluindo um pai que trabalhava como acadêmico, ele sempre sentiu a atração por um futuro mais intelectualmente desafiador. Mesmo equilibrando os exames acadêmicos com o dia a dia do futebol, ele foi um dos melhores alunos de sua sala.
Quando o Manchester City lhe ofereceu um contrato em 2024, ele aceitou para evitar um eterno "e se?", mas lesões e a profundidade do elenco limitaram suas oportunidades. Depois de experimentar ambientes de performance de elite no Spurs e no City, ele reconheceu que a intensidade do futebol não se alinhava com suas metas pessoais. Isso o levou a mudar — com sucesso — para um caminho diferente.
- Getty Images News
Wilhoft-King continua a jogar futebol na Universidade de Oxford
Willhoft-King está agora focado em abraçar completamente seu novo capítulo na Brasenose College da Universidade de Oxford, onde está estudando para obter um diploma em direito. Ele continua a jogar futebol no nível universitário, representando o primeiro time e competindo na rivalidade contra a Universidade de Cambridge, mas sem as pressões do desenvolvimento profissional. Ele diz que essa transição lhe proporcionou maior realização diária e equilíbrio social.
Enquanto isso, sua partida do futebol profissional serve como um lembrete dos desafios psicológicos invisíveis que os jovens jogadores enfrentam em ambientes de elite. Sua história destaca que talento sozinho não garante felicidade ou satisfação na carreira, mesmo no mais alto nível do esporte. Seja qual for o seu futuro, — uma carreira jurídica, na administração esportiva ou outra área do direito — Willhoft-King insiste que fez uma escolha que o mantém motivado, e esse era seu objetivo final.