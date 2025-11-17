Como a intensidade dos treinos de Pep Guardiola fez promessa do Manchester City desistir do futebol

Falando ao The Telegraph, Willhoft-King refletiu sobre as sessões de treinamento do time principal de Guardiola: “O Tottenham é um bom time, mas o Manchester City é outro nível. De Bruyne, Haaland... estes são os melhores jogadores do mundo. Mas você também percebe que eles são pessoas normais. Eles têm um pouco de diversão, chamam a atenção um do outro por cometerem erros. E ver o Pep... ele é tão, tão animado. A energia que ele traz, os gestos com as mãos, quando ele levanta a voz. É realmente notável.”

No entanto, a experiência rapidamente se tornou mentalmente desafiadora: “Então... não quero parecer desiludido, mas você percebe… bem, treinar com o time principal se tornou algo que ninguém realmente estava ansioso, estranhamente. Porque você se sente muito pressionando. Estaríamos correndo atrás da bola como cães por meia hora, 60 minutos. Não é uma experiência muito agradável, especialmente quando você está tentando pressionar De Bruyne ou Gündogan ou Foden. Você não consegue chegar perto deles, então o sentimento de não querer fazer isso supera o encanto.”

Falando sobre como ele acabou perdendo o amor pelo dia a dia do jogador profissional, o inglês acrescentou: “Eu não estava gostando. Eu não sei o que era, talvez o ambiente. Eu fico entediado com frequência também. Treinava, voltava para casa e não fazia realmente nada. Se você contrasta isso com agora... estou lutando para encontrar horas no dia.”

Ele também descreveu sua perspectiva de carreira além do futebol: “Sempre me senti sub-estimulado no futebol. Não me entenda mal. Eu ainda amava. Mas sempre senti que poderia fazer mais. Eu estava desperdiçando horas do dia. Eu precisava de algo diferente e Oxford me excitou; as pessoas também. Acho que essa é a razão.

“Me diziam que eu tinha uma carreira na League One ou no Championship... que ganharia um bom dinheiro. Mas quanto eu aproveitaria isso? Na minha cabeça, eu não tinha certeza. Além disso, no melhor cenário – você jogaria por 10, 15 anos e depois disso, o quê? Eu pensei que ir para a universidade proporcionaria uma plataforma para eu fazer algo pelo menos por mais tempo do que os próximos 10 a 15 anos. Foi um pensamento a longo prazo também.”