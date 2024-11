O alemão tem em mãos um dos elencos mais talentosos do futebol de seleções, com uma missão clara de levá-los à conquista da Copa do Mundo

A Inglaterra está de volta ao seu lugar, na primeira divisão da UEFA Nations League. Mas agora que o verdadeiro trabalho começa: a preparação para a Copa do Mundo de 2026. Afinal, foi para isso que Thomas Tuchel foi contratado, substituindo Lee Carsley e os outros possíveis técnicos ingleses.

O alemão foi escolhido para comandar os Three Lions, substituindo Lee Carsley, devido ao seu histórico de sucesso em colocar equipes em forma rapidamente e suas habilidades de gestão durante os jogos.

Apesar das críticas pela sua chegada tardia e sua ausência nos últimos jogos da Liga das Nações, Tuchel já demonstrou flexibilidade tática em sua carreira com Mainz, Borussia Dortmund, PSG, Chelsea e Bayern de Munique. Com a formação 3-4-2-1 no Chelsea campeão da Campions League e um 4-2-3-1 no Bayern, Tuchel deve manter essa abordagem no comando da Inglaterra. Em março, começa a jornada das Eliminatórias da Copa do Mundo, e é com essa formação que o técnico provavelmente iniciará sua trajetória no comando da seleção.