Aos 21 anos, estreou pela Argentina e garantiu, com esforço, vaga no time titular do Atlético de Madrid, comandado por seu pai

Giuliano Simeone se destacou como uma das grandes revelações do Campeonato Espanhol nesta temporada, ou pelo menos do Atlético de Madrid, comandado por seu pai, Diego Simeone. Vendo o time precisar de algo além de hierarquia e nomes de peso, o treinador apostou no filho para trazer uma nova energia à equipe — e acertou. No elenco cheio de estrelas como Julián Álvarez, Conor Gallagher e Alexander Sorloth, muitos sentiram falta de um jogador que trouxesse mais raça, sacrifício e entrega. Giuliano preenche essa lacuna com disposição e comprometimento que vão além do talento técnico. Embora não tenha o brilho de Griezmann ou o drible de João Félix, o esforço e a dedicação de Giuliano fazem dele uma peça valiosa no time. Ele prova que está ali pelo mérito e pela contribuição ao time, e não pelo sobrenome.