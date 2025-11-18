Como funciona a IA do Arsenal que analisa tática, lesões e mercado da bola

Um ramo importante do sistema de IA do Arsenal é o perfil individual. Cada jogador, desde os prospectos da base até os titulares da equipe principal, tem um perfil dinâmico que registra a mecânica de sprint, padrões de estresse articular, respostas à fadiga muscular e mudanças sob carga. Isso dá ao Arsenal a capacidade de personalizar o treinamento. Nenhum jogador responde ao estresse da mesma maneira, e os ensinamentos dados pelas máquinas permitem que os treinadores adaptem as cargas de trabalho para se adequarem aos corpos, em vez do contrário. Esses perfis também destacam áreas para melhoria. As fraquezas podem ser abordadas antes de impactarem o desempenho dentro de campo, o que permitirá que os jogadores treinem de maneira mais inteligente e menos pesada.

A área mais crítica da aplicação de IA do Arsenal é a prevenção de lesões. O problema nas costas de William Saliba atrapalhou a disputa pelo título do Arsenal em 2022/23, enquanto na última temporada a lesão no tendão do Kai Havertz forçou Mikel Merino a adotar um papel improvisado como atacante. Os modelos identificam indícios como pequenas quedas quando o jogador está correndo, padrões de passada alterados e desequilíbrios menores que podem sinalizar lesões musculares iminentes. Antes de uma sequência de jogos congestionada, o sistema sinaliza jogadores com risco elevado de fadiga, o que ajuda Arteta a tomar uma decisão informada.

As ferramentas de análise do Arsenal também analisam os padrões de oposição quadro a quadro. A máquina avalia como os laterais se comportam sob pressão, como as formações de meio-campo se transformam em transições e onde surgem vias de passe durante os gatilhos de pressão. Isso dá à equipe de Arteta a oportunidade de montar planos de jogo não baseados em intuições, mas em mapas de probabilidade.