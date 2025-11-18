Como funciona a IA do Arsenal que analisa tática, lesões e mercado da bola
Inteligência artificial assume o controle da sede do Arsenal
De acordo com o Daily Mail, os Gunners expandiram rapidamente seu departamento de ciência de dados, investindo fortemente em infraestrutura de inteligência artificial. Competir com os clubes de elite da Europa não é uma tarefa fácil, e a liderança do Arsenal deixou claro que acredita que permanecer competitivo requer não apenas talento em campo, mas inteligência nos bastidores. Uma rotação bem cronometrada pode impedir que um jogador-chave se lesione. Uma boa análise dos olheiros pode render uma pechincha em um jogador no qual outros não veem valor. Arteta já deu a entender, embora com cautela, que a adoção de IA pelo clube já está em andamento.
"Já está em uso para muitas coisas e muitos processos que podem nos ajudar não apenas um time, mas também como organização", ele disse. "Vai melhorar e nos dará bons insights, ou pelo menos coisas em que pensar. Não sou um especialista, mas é uma ferramenta valiosa. Desenvolvemos certas coisas que, em nossa opinião, podem nos ajudar a entender melhor a nós mesmos e avaliar o que fazemos e o que podemos melhorar."
Gunners têm modelos de desempenho internos
Os maiores avanços na base do clube vêm através de seus modelos de desempenho sob medida, que são programas dirigidos por IA projetados internamente pelos cientistas de dados do Arsenal. Todos os dias, enormes volumes de informações são coletados, incluindo mapas de corridas dos atletas, tempos de recuperação, saídas de energia, leituras biomecânicas, ações de jogo e até micro-movimentos durante os treinos. Ao contrário da análise tradicional, que muitas vezes depende de clipes de vídeo e avaliações subjetivas, esses sistemas digerem dezenas de milhares de pontos de dados a cada sessão de treino. Os modelos então aprendem padrões sobre sinais de fadiga, ineficiências mecânicas e sinais de alerta sutis com um nível de detalhe que nenhum olho humano poderia captar. A mudança é profunda, pois o Arsenal agora está se preparando para o que está prestes a acontecer, e não reagindo ao que acabou de acontecer.
Perfilando cada jogador: Um mapa de dados humano ao vivo e em evolução
Um ramo importante do sistema de IA do Arsenal é o perfil individual. Cada jogador, desde os prospectos da base até os titulares da equipe principal, tem um perfil dinâmico que registra a mecânica de sprint, padrões de estresse articular, respostas à fadiga muscular e mudanças sob carga. Isso dá ao Arsenal a capacidade de personalizar o treinamento. Nenhum jogador responde ao estresse da mesma maneira, e os ensinamentos dados pelas máquinas permitem que os treinadores adaptem as cargas de trabalho para se adequarem aos corpos, em vez do contrário. Esses perfis também destacam áreas para melhoria. As fraquezas podem ser abordadas antes de impactarem o desempenho dentro de campo, o que permitirá que os jogadores treinem de maneira mais inteligente e menos pesada.
A área mais crítica da aplicação de IA do Arsenal é a prevenção de lesões. O problema nas costas de William Saliba atrapalhou a disputa pelo título do Arsenal em 2022/23, enquanto na última temporada a lesão no tendão do Kai Havertz forçou Mikel Merino a adotar um papel improvisado como atacante. Os modelos identificam indícios como pequenas quedas quando o jogador está correndo, padrões de passada alterados e desequilíbrios menores que podem sinalizar lesões musculares iminentes. Antes de uma sequência de jogos congestionada, o sistema sinaliza jogadores com risco elevado de fadiga, o que ajuda Arteta a tomar uma decisão informada.
As ferramentas de análise do Arsenal também analisam os padrões de oposição quadro a quadro. A máquina avalia como os laterais se comportam sob pressão, como as formações de meio-campo se transformam em transições e onde surgem vias de passe durante os gatilhos de pressão. Isso dá à equipe de Arteta a oportunidade de montar planos de jogo não baseados em intuições, mas em mapas de probabilidade.
Recrutamento reconstruído: Encontrar jogadores que se encaixem no plano de Arteta
A inteligência artificial também está reformulando a estratégia de transferência do Arsenal. Além de métricas tradicionais como gols ou desarmes, os modelos do Arsenal estudam a adaptabilidade em diferentes funções, referências de intensidade física, compatibilidade tática com o sistema de Arteta, e registram dados comportamentais de centenas de cenários de jogo. Cada função agora tem um plano detalhado, abordando o desempenho físico de jogador, com que rapidez ele deve fazer a transição, como ele pressiona e como recebe a bola sob pressão. Essa abordagem orientada por tecnologia permite ao Arsenal encontrar jogadores subvalorizados que podem não se destacar nas estatísticas tradicionais, mas são adequados para a estrutura de Arteta. O salto tecnológico do Arsenal é ousado, avançado e revolucionário. No entanto, se é esse o fator que vai acabar com a espera de 22 anos por um título da Premier League, ainda não se sabe...