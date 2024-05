O que é e como funciona o cartão rosa, usado na Copa América 2024

Além das tradicionais cinco substituições, as seleções terão uma sexta caso o cartão rosa seja acionado; entenda

Para a próxima edição da Copa América, que será disputada nos Estados Unidos entre 20 de junho e 14 de julho, a Conmebol anunciou uma novidade para os duelos do torneio. A entidade vai implementar a utilização do cartão rosa, que possibilita as seleções adicionarem uma substituição a mais diante da suspeita de traumatismo craniano, concussão cerebral e caso o atleta machucado tenha que ser retirado de campo.

Este modelo de regra também foi implementado pela CBF para a disputa do Campeonato Brasileiro deste ano, onde tanto o time que teve o jogador lesionado e substituído quanto o adversário têm acrescentada uma mudança a mais que a permitida.

Abaixo, a GOAL detalha como será feita a utilização do cartão.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!