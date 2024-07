Como foram os dois cartões amarelos de Vinicius Júnior na Copa América que o deixam fora das quartas de final contra o Uruguai

O camisa 7 da seleção foi advertido duas vezes e é desfalque nas quartas; veja como foram os cartões

Vinicius Júnior é desfalque da seleção brasileira para o duelo contra o Uruguai, pelas quartas de final da Copa América 2024. Isso porque o atacante foi advertido com dois cartões amarelos ao longo da fase de grupos, e terá que cumprir suspensão na próxima fase.

Após estreia apagada, o craque foi o melhor jogador da partida contra o Paraguai, anotando dois dos quatro gols do Brasil na partida. No entanto, levou cartão amarelo no final do jogo, o que o deixou pendurado. Contra a Colômbia, na última rodada antes das quartas, também foi punido, e, de acordo com a regra do torneio, não joga a partida seguinte.

Abaixo, relembre quais foram os lances que geraram os cartões amarelos a Vini Jr na segunda e na terceira rodada da fase de grupos e o tornaram desfalque para a próxima etapa…

