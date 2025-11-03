Como foi a campanha do Flamengo na Copa Libertadores de 2021? Artilheiros, elenco e mais

Mesmo com uma campanha dominante ao longo da Copa Libertadores de 2021, o Flamengo acabou ficando com o vice-campeonato. A equipe rubro-negra chegou à final em Montevidéu após vencer todos os jogos do mata-mata, mas foi superada pelo Palmeiras por 2 a 1, na prorrogação, em uma partida marcada pelo gol decisivo de Deyverson.

Antes disso, o Flamengo havia se classificado diretamente para a fase de grupos, liderando o grupo G com doze pontos, à frente de LDU, Vélez Sarsfield e Unión La Calera. Sob o comando de Rogério Ceni e, posteriormente, de Renato Gaúcho, o time eliminou Defensa y Justicia, Olimpia e Barcelona de Guayaquil com atuações consistentes, chegando à terceira final de Libertadores de sua história.