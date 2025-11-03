+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Palmeiras v Flamengo - Copa CONMEBOL Libertadores 2021: FinalGetty Images Sport
Pedro Augusto Dias

Como foi a campanha do Flamengo na Copa Libertadores de 2021? Artilheiros, elenco e mais

Após campanha invicta no mata-mata, Flamengo perde a final da Libertadores de 2021 para o Palmeiras por 2 a 1 e fica com o vice-campeonato

Mesmo com uma campanha dominante ao longo da Copa Libertadores de 2021, o Flamengo acabou ficando com o vice-campeonato. A equipe rubro-negra chegou à final em Montevidéu após vencer todos os jogos do mata-mata, mas foi superada pelo Palmeiras por 2 a 1, na prorrogação, em uma partida marcada pelo gol decisivo de Deyverson.

Antes disso, o Flamengo havia se classificado diretamente para a fase de grupos, liderando o grupo G com doze pontos, à frente de LDU, Vélez Sarsfield e Unión La Calera. Sob o comando de Rogério Ceni e, posteriormente, de Renato Gaúcho, o time eliminou Defensa y Justicia, Olimpia e Barcelona de Guayaquil com atuações consistentes, chegando à terceira final de Libertadores de sua história.

  • Flamengo v Olimpia - Copa CONMEBOL Libertadores 2021Getty Images Sport

    A CAMPANHA DO FLAMENGO NA COPA LIBERTADORES DE 2021

    FASEJOGO
    Fase de gruposVélez 2 x 3 Flamengo
    Fase de gruposFlamengo 4 x 1 Unión La Calera
    Fase de gruposLDU 2 x 3 Flamengo
    Fase de gruposUnión La Calera 2 x 2 Flamengo
    Fase de gruposFlamengo 2 x 2 LDU
    Fase de gruposFlamengo 0 x 0 Vélez
    Oitavas de final (ida)Defensa y Justicia 0 x 1 Flamengo
    Oitavas de final (volta)Flamengo 4 x 1 Defensa y Justicia
    Quartas de final (ida)Olimpia 1 x 4 Flamengo
    Quartas de final (volta)Flamengo 5 x 1 Olimpia
    Semifinal (ida)Flamengo 2 x 0 Barcelona-EQU
    Semifinal (volta)Barcelona-EQU 0 x 2 Flamengo
    FinalPalmeiras 2 x 1 Flamengo
  • Flamengo v Defensa y Justicia - Copa CONMEBOL Libertadores 2021Getty Images Sport

    ARTILHEIROS DO FLAMENGO NA COPA LIBERTADORES DE 2021

    Na Libertadores de 2021, Gabriel Barbosa foi o grande artilheiro do Flamengo, com 10 gols, sendo decisivo em praticamente todas as fases do torneio. Logo atrás veio Bruno Henrique, com seis gols, seguido de De Arrascaeta, que marcou quatro vezes.

  • FBL-LIBERTADORES-PALMEIRAS-FLAMENGOAFP

    RELACIONADOS DO FLAMENGO PARA A FINAL DA LIBERTADORES DE 2021

    Goleiros: 1 – Diego Alves e 45 Hugo Souza

    Defensores: 44 – Mauricio Isla, 29 – Rodinei, 34 – Matheuzinho, 3 – Rodrigo Caio, 23 – David Luiz, 2 – Gustavo Henrique, 30 – Bruno Viana, 16 – Filipe Luís e 6 – Renê

    Meio-Campistas: 5 – Willian Arão, 18 – Andreas Pereira, 7 – Éverton Ribeiro, 14 – Giorgian De Arrascaeta, 10 – Diego, 33 – Thiago Maia e 43 – Kenedy

    Atacantes: 27 – Bruno Henrique, 9 – Gabriel Barbosa, 11 – Vitinho, 19 – Michael e 21 – Pedro

  • Palmeiras v Flamengo - Copa CONMEBOL Libertadores 2021: FinalGetty Images Sport

    ONDE ASSISTIR À REPRISE DO JOGO?

    É possível assistir à reprise completa de Palmeiras 2 x 1 Flamengo, final da Libertadores de 2021, no canal SBT Sports, no YouTube. O vídeo, que já ultrapassa 6,8 milhões de visualizações, relembra o confronto histórico entre as equipes.

