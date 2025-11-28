Como foi a campanha do Flamengo na Copa Libertadores de 1981? Artilheiros, elenco e mais

A conquista da Copa Libertadores de 1981 marcou não só o início da era internacional do Flamengo, mas também redefiniu o clube dentro e fora do Brasil. Foi um título que transformou uma geração de jogadores em lendas e consolidou uma era de ouro que é referência para o torcedor rubro-negro.

O time treinado por Paulo César Carpegiani carregava um talento coletivo raro. Zico, Tita, Nunes, Adílio, Andrade e Júnior formavam a espinha dorsal de um time que já havia mostrado sua força no Brasileirão, mas que ainda precisava se provar no continente. A Libertadores de então era muito mais dura do que o formato atual: viagens longas, gramados irregulares, arbitragem caseira e jogos de altíssima intensidade física. E foi nesse cenário que o Flamengo construiu seu primeiro título.

Da estreia irregular ao crescimento na segunda fase, passando pela semifinal equilibrada com o Deportivo Cali e culminando na decisão contra o Cobreloa, o Flamengo foi reunindo argumentos técnicos, táticos e emocionais para levantar a taça. É uma trajetória que explica por que 1981 segue tão vivo na memória do clube.