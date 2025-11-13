+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Cristiano Ronaldo Portugal vs HungaryGetty Images
Soham Mukherjee

Como é? Cristiano Ronaldo diz que quer que torcida da Irlanda o vaie em duelo com Portugal

Cristiano Ronaldo surpreendeu ao pedir que os torcedores da Irlanda o vaiem, já esperando um clima hostil no confronto das Eliminatórias da Copa do Mundo, em Dublin. O astro, acostumado com a pressão, disse estar pronto para encarar o desafio enquanto a seleção portuguesa tenta confirmar a vaga na Copa do Mundo nesta quinta-feira (13).

  • Cristiano Ronaldo pronto para as vaias

    Cristiano Ronaldo, cinco vezes vencedor da Bola de Ouro, sabe o que o espera em Dublin, na Irlanda. Em 2021, quando Portugal visitou a seleção irlandesa e empatou sem gols, ele foi vaiado a cada toque na bola. Na ocasião, não se abalou, e tudo indica que agora também não será diferente. Sua longevidade o mantém no centro do elenco da seleção, e os apaixonados torcedores irlandeses prometem criar outro ambiente fervoroso. Cristiano, no entanto, parece pronto para se alimentar dessa energia.

  • Cristiano Ronaldo Portugal GFXGetty/GOAL

    "Deixem vaiar"

    Na véspera do jogo, o português comentou com bom humor e confiança sobre o clima que espera enfrentar.

    “O estádio vai me vaiar, estou acostumado, e sinceramente espero que vaiem mesmo, talvez isso tire um pouco da pressão dos outros jogadores”, afirmou aos jornalistas. “O que mais quero é me divertir. Não é um jogo totalmente decisivo, mas quase. Sabemos que, com uma vitória, estamos classificados. Queremos resolver logo.”

    Cristiano pode reencontrar um velho conhecido: o assistente técnico da Irlanda, John O’Shea, com quem jogou por seis temporadas no Manchester United.

    “Se eu o encontrar por aí, claro. Foi um cara com quem joguei muitos anos. Tenho uma ótima relação com ele, e também com outros irlandeses. Tenho boas lembranças”, disse o atacante.

    E, com um sorriso, completou: “Repito, espero que não me vaiem amanhã! Para mim é um prazer voltar a jogar aqui. Juro que vou tentar ser um bom menino.”

  • Portugal preparado para a retranca

    A Irlanda já havia dificultado a vida de Portugal em 2021, e quebrar essa defesa novamente exigirá paciência e criatividade. Cristiano sabe bem o que esperar:

    “Acho que o jogo vai ser parecido com o de Lisboa. Claro, agora eles terão o apoio da torcida, estarão mais empolgados, mas taticamente deve ser o mesmo. Não vão se lançar muito ao ataque, vão esperar atrás, defender bem e tentar contra-atacar. Será um jogo físico, eles são fortes, mas temos que impor nosso jogo e buscar a vitória.”

    O técnico da Irlanda, Heimir Hallgrimsson, reconheceu a ameaça representada por Cristiano:

    “As estatísticas falam por si. Ele continua marcando gols e quebrando recordes. Um dos motivos pelos quais Portugal tem um ataque tão especial é o desejo dele de marcar. Eles sempre procuram o Cristiano em campo, sempre cruzam na direção dele. Mesmo quando estão vencendo, querem mais gols — e ele é uma das razões disso.”

    Cristiano respondeu aos elogios, destacando sua importância contínua para a seleção:

    “De certa forma, concordo. Sei quando sou útil, sei quando jogo bem e quando não. O mais importante é a qualidade do jogo prevalecer. O resto são palavras. O que quero é garantir a classificação.”

  • Cristiano Ronaldo Portugal 2025Getty

    A um passo da vaga

    A relação de Cristiano Ronaldo com Dublin não é feita só de vaias. Em 2021, após o empate sem gols, uma cena comoveu o público: a jovem Addison Whelan, então com 11 anos, driblou os seguranças e correu até o atacante. Em vez de se irritar, ele a abraçou e lhe deu a própria camisa.

    “Fiquei em choque, não acreditava que tinha conseguido. Dei um abraço e disse que era uma grande fã. Ele agradeceu e me deu a camisa”, contou Addison na época.

    Agora, porém, o foco do português é total. Portugal sabe que uma vitória em Dublin garante o passaporte para a Copa do Mundo. Qualquer outro resultado deixaria a pressão para o próximo compromisso, contra a Armênia, em casa.