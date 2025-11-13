Como é? Cristiano Ronaldo diz que quer que torcida da Irlanda o vaie em duelo com Portugal

Na véspera do jogo, o português comentou com bom humor e confiança sobre o clima que espera enfrentar.

“O estádio vai me vaiar, estou acostumado, e sinceramente espero que vaiem mesmo, talvez isso tire um pouco da pressão dos outros jogadores”, afirmou aos jornalistas. “O que mais quero é me divertir. Não é um jogo totalmente decisivo, mas quase. Sabemos que, com uma vitória, estamos classificados. Queremos resolver logo.”

Cristiano pode reencontrar um velho conhecido: o assistente técnico da Irlanda, John O’Shea, com quem jogou por seis temporadas no Manchester United.

“Se eu o encontrar por aí, claro. Foi um cara com quem joguei muitos anos. Tenho uma ótima relação com ele, e também com outros irlandeses. Tenho boas lembranças”, disse o atacante.

E, com um sorriso, completou: “Repito, espero que não me vaiem amanhã! Para mim é um prazer voltar a jogar aqui. Juro que vou tentar ser um bom menino.”