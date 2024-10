Como comprar ingresso para jogo do Palmeiras no Allianz Parque

Saiba tudo sobre os planos de sócio e veja como garantir sua entrada no estádio

O torcedor que quer marcar presença no Allianz Parque e apoiar o Palmeiras de perto tem uma experiência única de compra de ingressos do time, que está passando por uma grande transformação. Em 2024, o Palmeiras introduziu um novo sistema de entrada baseado em reconhecimento facial, que torna o processo mais prático e seguro. Além disso, o programa de sócio-torcedor Avanti continua crescendo, registrando um aumento de 32% no número de sócios adimplentes no primeiro semestre de 2024. O número saltou de 138 mil no início do ano para 198 mil sócios ativos até outubro, consolidando o Palmeiras como o líder no ranking de sócio-torcedores no Brasil.

O programa Avanti oferece uma série de benefícios exclusivos para seus sócios, como descontos significativos em ingressos e acesso prioritário na compra, além de eventos e produtos oficiais do clube. O sistema de biometria facial é obrigatório para todos os torcedores que desejam adquirir ingressos, garantindo maior controle e segurança na entrada do estádio, sem a necessidade de ingressos físicos ou cartões.

Os planos do Avanti variam de R$ 17,99 a R$ 779,99 mensais, cada um com diferentes níveis de desconto nos setores do Allianz Parque e prioridade de compra. A prioridade de acesso aos ingressos, por exemplo, varia de acordo com o plano, indo desde a 6ª pré-venda no plano Bronze até a 1ª pré-venda nos planos Diamante e Especial. Para os torcedores que desejam viver intensamente a paixão pelo Verdão, o Avanti é a escolha ideal.

A seguir, você encontrará todas as informações que precisa para garantir seu ingresso e viver a emoção de um jogo do Palmeiras de perto, seja como sócio, público geral ou visitante.