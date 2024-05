Com proposta salarial similar ao que ganha no Flamengo, Fabrício Bruno recusa oferta do West Ham

Zagueiro teria ainda menos seis meses de contrato no time inglês em relação ao Rubro-Negro

O Flamengo tinha a venda de Fabrício Bruno encaminhada com o West Ham, da Inglaterra. O rubro-negro aceitou uma oferta que, no total, chegaria a 15 milhões de euros. O zagueiro, no entanto, rejeitou a proposta do time inglês e, pelo menos por enquanto, segue no clube carioca. Ele estará à disposição para o clássico de domingo, diante do Vasco. A informação foi trazida inicialmente pelo jornalista Venê Casagrande e confirmada pela GOAL.

Segundo soube a GOAL o estafe de Fabrício Bruno ainda não descarta uma saída. A janela de transferências ainda nem abriu e os representantes do atleta entendem que o próprio West Ham pode formular uma oferta melhor ao jogador. Além disso, outros clubes do Velho Continente fizeram consultas pelo zagueiro, que está valorizado no mercado após os amistosos com a camisa da seleção brasileira contra Inglaterra e Espanha.

