A Colômbia já conquistou a Copa América?

Seleção colombiana chega em sua décima final na história da Copa América; veja

A Colômbia derrotou Uruguai por 1 a 0 e garantiu vaga na final da Copa América 2024, disputada nos Estados Unidos. O único gol do jogo foi marcado por Jefferson Lerma, no final do primeiro tempo.

Ao longo da história, esta é a décima vez que a seleção colombiana chega em uma final de Copa América. Em 1927 e 1949, a seleção ficou com o quarto lugar da competição. Em 1987, 1993, 1995, 2016 e 2021, a equipe conquistou apenas o terceiro lugar, e em 1975 ficou com o vice-campeonato.

Abaixo, a GOAL destaca o único título colombiano.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!