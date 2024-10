Cole Palmer está a um passo de atingir status de estrela no Chelsea e calar os 'haters'

C. Palmer

Enquanto os Blues perdiam por 2 a 1 para o Liverpool, o seu melhor jogador ficou praticamente sumido dentro de campo

As opiniões fortes nestes tempos de futebol e redes sociais não poupam ninguém. Especialmente se o seu último jogo foi ruim. Cole Palmer, do Chelsea, é o mais recente rei a ser puxado de volta à condição de plebeu.

Um total de seis gols e cinco assistências em oito aparições no Campeonato Inglês não foi suficiente para manter as cornetas da fiscalização caladas. Como ele ousa passar quatro partidas, pelo clube e pela seleção, sem um gol!?!

Aos 22 anos, Palmer está apenas em sua segunda temporada como titular de uma equipe profissional. Sua notável ascensão, de jogador não utilizado no Manchester City a indicado à Bola de Ouro em tão pouco tempo, tem sido uma das histórias mais agradáveis de se acompanhar na Inglaterra.

No entanto, este não é o fim de sua jornada. Ainda há mais reviravoltas na ascensão de Palmer ao ápice do futebol, para se tornar o verdadeiro rosto da Premier League, e ter que lutar contra os céticos neste ponto é uma verdadeira "jornada do herói" para o jogador de futebol.