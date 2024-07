Cody Gakpo mostra na Eurocopa porque o Liverpool poderia considerar vender Luis Díaz ao Barcelona

Fazendo grande torneio, holandês parece muito mais confortável na ponta esquerda, o que significa que seu colega colombiano poderia ser negociado

Cody Gakpo admitiu no final da última temporada que estava "curioso" para ver quais planos Arne Slot tem em mente para o Liverpool. Ele certamente não está sozinho nesse aspecto. Há muita incerteza pairando sobre Anfield neste momento, com ninguém tendo muita certeza do que esperar da era pós-Jürgen Klopp.

Ao vencer a Copa da Liga Inglesa com jovens jogadores e garantir o retorno à Liga dos Campeões em sua última temporada no comando, o alemão certamente deixou o Liverpool em excelente forma. O retorno do dirigente Michael Edwards e a escolha do conceituado Richard Hughes como novo diretor esportivo do clube também reforçaram a crença de que os Reds podem construir um novo time vencedor sobre os alicerces sólidos deixados por Klopp. Além disso, Slot já provou que pode surpreender rivais mais ricos com um orçamento menor no futebol holandês.

No entanto, o holandês é inegavelmente uma incógnita no mais alto nível, enquanto há dúvidas contínuas sobre os futuros de Mohamed Salah, Virgil van Dijk e Trent Alexander-Arnold - todos com apenas um ano restante em seus contratos atuais. Ainda não se sabe o que Slot quer fazer com Darwin Núñez, enquanto Luis Díaz continua sendo alvo de incessantes especulações de transferência.

O que está claro é que Gakpo deve ter um papel importante na nova era dos Reds em sua posição preferida: a ponta esquerda.