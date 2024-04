Clube de Portugal faz consulta por goleiro do Atlético-MG

Sem espaço no elenco comandado por Gabriel Milito, o goleiro Matheus Mendes recebeu sondagem de uma equipe europeia

Um clube de Portugal, que ainda corre risco de rebaixamento, fez consulta pela contratação de Matheus Mendes, goleiro reserva do Atlético-MG, como soube a GOAL.

O clube tem outros sete brasileiros no elenco e prometeu uma proposta pela contratação do jogador de 25 anos no próximo mercado da bola — a janela de transferências europeia se inicia em julho deste ano.

Ainda não há definição sobre os moldes da oferta, se por empréstimo ou em definitivo, mas a ideia é contar com o goleiro Matheus Mendes para a disputa da próxima temporada local. Os portugueses querem aproveitar a pouca utilização do atleta para levá-lo ao futebol europeu.

