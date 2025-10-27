Claude Makelele pede que Real Madrid contrate zagueiro brasileiro: "Jogador dos sonhos"
O "jogador dos sonhos" de Makelele para o Real Madrid
Poucos meio-campistas na história do futebol influenciaram o jogo tão profundamente quanto Makelele. O nome do francês tornou-se sinônimo da função de volante defensivo, a ponto de sua posição ficar conhecida simplesmente como "a função Makelele". Ao longo de uma carreira brilhante, ele representou alguns dos maiores clubes do mundo, incluindo Real Madrid, Chelsea e PSG, e conquistou quase todas as honras importantes disponíveis para um jogador da sua geração.
No Reak Madrid, Makelele foi o arquiteto silencioso por trás do início da era dos Galácticos, ancorando um meio-campo que permitiu que estrelas como Zinedine Zidane, Luis Figo e Ronaldo a prosperar. Ele ajudou o Real Madrid a vencer dois títulos da La Liga, uma Liga dos Campeões, uma Supercopa da UEFA e uma Taça Intercontinental. Sua saída em 2003 deixou um vazio tão grande que Zidane certa vez disse: "Por que colocar outra camada de tinta dourada no Bentley quando você está perdendo o motor?".
Makelele tornou-se um ícone da Premier League no Chelsea, ajudando o clube a conquistar títulos consecutivos da Premier League sob o comando de José Mourinho. Mais tarde, juntou-se ao PSG, onde fez a transição para liderança e coaching, primeiro como jogador, depois como assistente, ajudando a orientar o clube nos primeiros anos após a aquisição de empresários do Catar. Foi aqui que ele cruzou caminhos com Marquinhos, recém-contratado vindo da Roma, em 2013.
Essa primeira impressão parece ter ficado com ele. Falando em um recente evento da La Liga, Makelele revelou que Marquinhos continua, até hoje, sendo "seu jogador dos sonhos" para o Real Madrid, pois ele é o tipo de defensor inteligente e disciplinado que acredita poder elevar o patamar de qualquer equipe.
- Getty Images Sport
Makelele testemunhou a ascensão de Marquinhos em primeira mão
Os elogios de Makelele vêm da experiência. Ele fazia parte da comissão técnica de Carlo Ancelotti no PSG quando Marquinhos, ainda jovem, chegou da Roma por mais de € 30 milhões — uma das transferências defensivas mais caras da época. Mesmo durante esse breve período, Makelele viu uma faísca que distinguia Marquinhos.
"Sempre quis ver o Marquinhos no Real Madrid. Eu adoro esse menino. Trabalhei com ele no PSG, sob o comando de Ancelotti. Sua qualidade, seu trabalho, sua paixão, sua paciência... Ele progrediu muito, muito," disse Makelele à Trivela no evento.
A admiração do ex-meio-campista do PSG não é meramente nostálgica. O Real Madrid perdeu seus maiores líderes após as saídas de Modric e Lucas Vazquez, com apenas Dani Carvajal da "geração dourada" permanecendo no clube. Enquanto defensores mais jovens como Éder Militão e Dean Huijsen estão desempenhando bem, Makelele acredita que a maturidade de Marquinhos poderia restaurar o equilíbrio e a liderança na linha de defesa dos Merengues.
"Claro, ele agora joga para o melhor time do mundo, o Paris Saint-Germain. Mas ele é o tipo de jogador que eu gostaria de ver no [Real] Madrid. Ele é muito inteligente. E no momento, não vejo muitos defensores jogando no um contra um. Ele joga no um contra um. Ele é meu jogador dos sonhos quando o Real Madrid melhorar. Mas não acho que Paris o deixará ir," disse Makelele.
Aos 31 anos, Marquinhos é o jogador com mais aparições na história do PSG, com mais de 490 jogos, 10 títulos da Ligue 1, 14 copas nacionais e uma Liga dos Campeões, conquistada na última temporada. Sua influência vai além dos troféus: ele personifica a identidade do PSG como líder e símbolo de estabilidade, e manteve-se fiel ao clube durante anos.
Marquinhos quer focar em seu presente no PSG
Embora a especulação de transferências seja inevitável, Marquinhos parece firmemente enraizado no PSG. Após se recuperar de uma recente lesão, ele marcou seu retorno em uma vitória por 3 a 0 sobre o Brest, a apenas quatro partidas de alcançar 500 jogos pelo clube, um marco que nenhum jogador na história do PSG alcançou.
Apesar dos rumores sobre uma possível futura mudança para a Arábia Saudita após a Copa do Mundo de 2026, Marquinhos tem sido claro sobre sua mentalidade. Ele disse que quer focar apenas em atuar no mais alto nível enquanto ainda pode.
Sob o comando de Luis Enrique, ele continua sendo uma pedra angular da defesa, combinando compostura com liderança e estabelecendo o padrão para os jogadores mais jovens. Com 48 aparições na última temporada e liderando o PSG tanto no título da Ligue 1 quanto na Liga dos Campeões, Marquinhos continua a demonstrar seu valor e consistência para o clube francês.
- AFP
O Real Madrid pode não considerar o pedido de Makelele
Apesar do endosso de Makelele, uma transferência de Marquinhos para o Real Madrid continua improvável. O treinador Xabi Alonso já possui um grande leque de opções defensivas com Militão, Huijsen e Raul Asensio na rotação. Os veteranos Antonio Rüdiger e David Alaba têm tido menor participação, já que a fase de reconstrução da equipe se concentra mais na juventude e no planejamento a longo prazo.
Ainda assim, a gestão do Real não descartou totalmente reforços defensivos para a próxima janela. Pessoas ligadas ao clube sugerem que os espanhóis estão monitorando Marc Guehi, que estará livre para discutir possíveis transferências e deixar o Crystal Palace gratuitamente no próximo ano, e Ibrahima Konaté do Liverpool, cujo contrato também termina no próximo ano, tornando essas opções mais jovens e financeiramente mais acessíveis do que Marquinhos, que permanece sob contrato com o PSG até 2028.