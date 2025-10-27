Claude Makelele pede que Real Madrid contrate zagueiro brasileiro: "Jogador dos sonhos"

Poucos meio-campistas na história do futebol influenciaram o jogo tão profundamente quanto Makelele. O nome do francês tornou-se sinônimo da função de volante defensivo, a ponto de sua posição ficar conhecida simplesmente como "a função Makelele". Ao longo de uma carreira brilhante, ele representou alguns dos maiores clubes do mundo, incluindo Real Madrid, Chelsea e PSG, e conquistou quase todas as honras importantes disponíveis para um jogador da sua geração.

No Reak Madrid, Makelele foi o arquiteto silencioso por trás do início da era dos Galácticos, ancorando um meio-campo que permitiu que estrelas como Zinedine Zidane, Luis Figo e Ronaldo a prosperar. Ele ajudou o Real Madrid a vencer dois títulos da La Liga, uma Liga dos Campeões, uma Supercopa da UEFA e uma Taça Intercontinental. Sua saída em 2003 deixou um vazio tão grande que Zidane certa vez disse: "Por que colocar outra camada de tinta dourada no Bentley quando você está perdendo o motor?".

Makelele tornou-se um ícone da Premier League no Chelsea, ajudando o clube a conquistar títulos consecutivos da Premier League sob o comando de José Mourinho. Mais tarde, juntou-se ao PSG, onde fez a transição para liderança e coaching, primeiro como jogador, depois como assistente, ajudando a orientar o clube nos primeiros anos após a aquisição de empresários do Catar. Foi aqui que ele cruzou caminhos com Marquinhos, recém-contratado vindo da Roma, em 2013.

Essa primeira impressão parece ter ficado com ele. Falando em um recente evento da La Liga, Makelele revelou que Marquinhos continua, até hoje, sendo "seu jogador dos sonhos" para o Real Madrid, pois ele é o tipo de defensor inteligente e disciplinado que acredita poder elevar o patamar de qualquer equipe.