Cinco pontos em que o Inter Miami precisa melhorar para buscar grandes taças na próxima temporada

Após um fim decepcionante na temporada de 2024, o Inter Miami busca retomar o topo em 2025, com o brilho de Luis Suárez, Lionel Messi, Sergio Busquets e Jordi Alba, sob o comando do novo técnico Javier Mascherano.

Os Herons foram eliminados logo na primeira rodada dos playoffs em novembro, em uma eliminação para o Atlanta United, marcando a estreia de Messi nos playoffs. Contudo, o título conquistado na temporada regular, com o Supporters' Shield, foi suficiente para garantir a qualificação para o Mundial de Clubes de 2025 — a principal competição do calendário do próximo ano.

Para competir nesse nível e ao mesmo tempo melhorar seu desempenho no campeonato e nas competições domésticas, o Inter Miami precisará aprimorar diversos aspectos — desde a linha lateral até a gestão, com foco na diretoria e sob a supervisão de Mascherano.

Em 2024, a principal fragilidade do time foi a defesa, além da falta de opções no meio-campo. A equipe também perdeu o astro Diego Gómez, que foi negociado para o Brighton da Premier League no início desta semana. Com várias questões a serem resolvidas no elenco, o time precisará agir de forma produtiva nesta janela de transferências.

A GOAL analisa as possíveis direções que o clube pode seguir no mercado de transferências, destacando cinco áreas-chave em que o time precisa se concentrar.