Os cinco motivos que fizeram o Corinthians desistir de Mario Balotelli

Centroavante de 33 anos esteve perto de transferência para o Parque São Jorge, mas alguns pontos fizeram a negociação melar

A transferência de Mario Balotelli para o Corinthians está descartada. Alguns pontos foram fundamentais para o encerramento das tratativas, como resistência da torcida e do técnico Ramón Diaz, incômodo do atleta com o vazamento das informações e os valores do negócio, como soube a GOAL.

O desejo do atleta era se transferir para o Brasil e voltar à seleção italiana. No entanto, mudou de ideia em meio aos vários problemas envolvendo o Corinthians, que também recuou nas negociações.

Abaixo, a GOAL lista os principais motivos que fizeram a negociação ruir nos últimos dias. Veja os fatores que acabaram com as tratativas para a chegada do italiano ao Parque São Jorge:

