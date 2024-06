Harry Kane, Cristiano Ronaldo e os principais candidatos a Chuteira de Ouro da Eurocopa 2024

A estrela portuguesa conquistou o prêmio há três anos, mas enfrentará uma dura competição por gols na Alemanha

A Chuteira de Ouro tem uma história única na Eurocopa, já que alguns dos jogadores mais ilustres do futebol garantiram o prêmio ao longo dos anos.

Em 1972, o lendário atacante alemão Gerd Muller teve seu nome gravado no troféu. Michel Platini reforçou seu legado como jogador com um notável registro de nove gols na edição de 1984, na França. Mais recentemente, o recordista de gols da Premier League, Alan Shearer, ganhou a Bota de Ouro, enquanto David Villa, Fernando Torres e, claro, Cristiano Ronaldo, também possuem o prêmio em suas consideráveis estantes de troféus.

Às vezes, o vencedor do prêmio de artilheiro pode surpreender. Em 2004, Milan Baros não conseguia marcar gols antes da competição em Portugal. No entanto, quando tudo foi dito e feito, ninguém superou seu desempenho. "Se alguém me dissesse de antemão que eu marcaria cinco gols neste torneio, eu não teria acreditado", admitiu o próprio Baros.

Mas para onde irá a Chuteira de Ouro da Euro 2024? Será que um nome estabelecido confirmará as previsões ou veremos uma surpresa chamar a atenção do mundo na Alemanha?

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!