De Special One a Chorão One: José Mourinho reencontra o Manchester United em momento delicado pelo Fenerbahçe

Já considerado um dos melhores técnicos do mundo, português vive um início de passagem turbulento na Turquia - e a crise pode aumentar ainda mais

“Essa cultura deixa tudo divertido”, disse José Mourinho, após receber a calorosa recepção de cerca de 30 mil torcedores fervorosos do Fenerbahçe no Estádio Sukru Saracoglu, em junho, em sua apresentação. “É papel do presidente, dos diretores, do conselho ser estável e equilibrado, mas não dos torcedores. Eles têm que ser loucos. Eles têm que ser exigentes, colocar pressão sobre nós. Essa paixão faz parte da minha motivação".

Mourinho usou essa "paixão" como combustível em suas passagens anteriores por Roma, Chelsea, Inter de Milão e Porto. Ele tende a escolher clubes com torcedores fanáticos, capazes de ser o '12º jogador', e se esforça para se conectar com eles; neste caso, chamando a camisa do Fenerbahçe de "minha pele".

Mas a verdade é que ele se não se viu com muitas opções depois de ser demitido pela Roma, em janeiro. Já se foram os dias em que Mourinho era considerado o melhor treinador do mundo. A maioria dos principais clubes da Europa nem o cogita mais para treiná-los, temendo aquele ambiente tóxico que ele acabou gerando em trabalhos mais recentes.

O Fenerbahçe optou por ignorar os sinais óbvios de declínio devido ao peso que o nome de Mourinho ainda carrega, mas o período de lua de mel mal durou três meses. Mourinho já vive uma certa crise com o clube, e o Manchester United de Erik ten Hag - que também tem seus próprios problemas - pode chegar confiante para o confronto pela Europa League, nesta quinta-feira (24).