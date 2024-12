As últimas atitudes do catalão lembram bastante as de seu maior rival, e ele precisa ficar atento aos sinais para não acabar do mesmo jeito

Antes do confronto contra o Liverpool, Pep Guardiola admitiu: "Os últimos nove anos estão mortos", reconhecendo que seu histórico vitorioso não o protegeria se o Manchester City continuasse em má fase. Então, por que, durante a quarta derrota consecutiva no Campeonato Inglês, ele levantou seis dedos para a torcida de Anfield? Enquanto os torcedores do Liverpool cantavam "Você será demitido pela manhã", Guardiola mostrou um dedo para cada título da Premier League conquistado. Em vez de seguir a teoria de que "você é tão bom quanto seu último sucesso", ele recorreu às suas conquistas passadas como uma espécie de escudo em meio à crise. "Tenho muito orgulho dos meus seis títulos da Premier League contra esse time e os anteriores", explicou Guardiola. Orgulho legítimo, sem dúvida. Mas, ao destacar suas glórias anteriores durante sua pior sequência em 17 anos como técnico, ele começa a lembrar outro técnico vencedor que também perdeu o rumo de forma inesperada: José Mourinho, seu antigo rival. Mais artigos abaixo Leia as últimas do mercado no WhatsApp! 🟢📱