Chelsea? Liverpool? As melhores opções do Big-6 para Antoine Semenyo escolher no Campeonato Inglês

Assim como o United, o Spurs foi fortemente associado a Semenyo durante a última janela de transferências. E, assim como o United, eles acabaram procurando em outro lugar após ele estender seu contrato com o Bournemouth até 2030.

No entanto, enquanto Mohammed Kudus foi uma contratação inteligente para o lado direito, o Spurs ainda está carente de uma força penetrante pelo flanco esquerdo, porque o meio-campista ofensivo holandês Xavi Simons é mais adequado para um papel central e se alguém pensa que Richarlison é a resposta, não entendeu a pergunta. Seria, portanto, uma grande surpresa se o Spurs não estivesse seriamente considerando, no mínimo, conversar com Semenyo e seus representantes para estabelecer o custo total de um possível acordo.

Claro, o Spurs estará bem ciente de que uma cláusula de rescisão não torna uma transferência uma formalidade. Eles pensaram que tinham um acordo com Morgan Gibbs-White fechado na última janela, apenas para o Nottingham Forest bater o pé e convencer o inglês a assinar um novo contrato no City Ground.

No entanto, o Bournemouth tem sido muito aberto sobre o fato de que eles não vão impedir o caminho de Semenyo se ele quiser se juntar a um clube que disputa a Liga dos Campeões, o que significa que uma saída em janeiro agora parece muito provável. Se o torcedor do Arsenal, Semenyo, realmente gostaria de se juntar ao Spurs é uma história completamente diferente, no entanto - especialmente porque quase certamente haverá outras opções mais emocionantes disponíveis para ele...