Mark Doyle

Chelsea? Liverpool? As melhores opções do Big-6 para Antoine Semenyo escolher no Campeonato Inglês

Durante a última pausa internacional, uma notícia muito importante surgiu no mercado da bola. De acordo com o muito confiável David Ornstein, Antoine Semenyo tem uma cláusula de liberação de £ 65 milhões em seu contrato com o Bournemouth que pode ser acionada durante as duas primeiras semanas da janela de transferências de janeiro

Dado que o ganês é indiscutivelmente um dos melhores pontas do futebol europeu atualmente, a revelação, sem surpresa, provocou uma ampla especulação sobre o futuro imediato de Semenyo, presumindo-se sua saída do Vitality Stadium, em janeiro, agora é inevitável.

O jogador de 25 anos não estará sem propostas, com certeza. De fato, Semenyo foi vinculado a todos os membros do Big-6 da Premier League. Mas qual clube realmente se adequaria melhor a ele: Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United ou Tottenham? A GOAL classifica as opções de Semenyo...

    6Chelsea

    O Chelsea adora contratar pontas, então pode-se ter certeza de que a diretoria em Stamford Bridge pelo menos discutiria a contratação de Semenyo - especialmente porque ele está disponível a um preço tão atraente. No entanto, mesmo considerando a abordagem ousada dos Blues para a formação do elenco, é difícil imaginar que eles tragam outro ponta em janeiro, a menos que um saia - o que parece altamente improvável no momento.

    Jamie Gittens pode estar enfrentando dificuldades em Stamford Bridge, mas ele só se juntou ao clube durante a última janela - assim como Alejandro Garnacho, também ponta-esquerda, que tem mostrado sinais de vida nas últimas semanas. Quanto às opções na ponta-direita, Pedro Neto continua a ser um dos jogadores mais produtivos de Enzo Maresca, enquanto Estêvão é indiscutivelmente uma estrela em ascensão - como ilustrou com suas performances pelo Brasil durante a pausa internacional.

    Basicamente, o Chelsea não precisa de Semenyo, e seria sensato por parte do jogador ganês em evitar se envolver com o clube do oeste de Londres. 

    5Manchester United

    Manchester United alegadamente ofereceu ao Bournemouth £ 50 milhões por Semenyo na última janela de janeiro - e foi fácil entender por quê. Como um atacante forte, rápido, energético e ambidestro, ele parecia uma combinação ideal para entrar na formação 3-4-2-1 de Ruben Amorim.

    Semenyo ainda parece ideal, para ser justo, mas depois de fechar um acordo por Matheus Cunha logo após a abertura da janela de transferências de meio de ano, o United também conseguiu eventualmente convencer o Brentford a se desfazer de Bryan Mbeumo, que tem sido um dos seus melhores jogadores até agora nesta temporada.

    Claro, todos os três são futebolistas multi-talentosos capazes de jogar praticamente em qualquer posição na linha de frente, então Amorim poderia, pelo menos em teoria, mover Cunha para o papel central de atacante (onde ele tem sido utilizado pelo Brasil) para abrir espaço para Semenyo. Afinal, não é como se Benjamin Sesko estivesse parecendo a resposta para a longa busca do United por um camisa 9 de classe mundial.

    No entanto, os tempos estão difíceis em Old Trafford (embora talvez não tão difíceis quanto Sir Jim Ratcliffe gosta de fazer parecer), o que significa que o United é improvável de gastar uma quantia significativa de dinheiro em uma posição que não necessariamente precisa de reforços.

    4Arsenal

    Quem não gostaria de jogar pelo Arsenal agora? Os Gunners estão atualmente no topo da Premier League e venceram todos os quatro jogos na Liga dos Campeões. Semenyo provavelmente aproveitaria a oportunidade de se mudar para o norte de Londres, já que ele é fã do Arsenal e até teve um teste com o clube quando era adolescente.

    No entanto, seria provavelmente um caso de o coração mandar na cabeça, porque, aos 25 anos de idade, Semenyo quer jogar futebol na equipe principal de um time de ponta - e não há garantia de tempo de jogo regular no Emirates atualmente.

    Mikel Arteta está, provavelmente, com o elenco mais forte da Inglaterra e isso se deve em parte ao fato de que o Arsenal trouxe mais dois jogadores ofensivos durante a última janela, Noni Madueke e Eberechi Eze. O Arsenal tem supostamente monitorado Semenyo há algum tempo - e ele até marcou contra os Gunners na última temporada - mas eles dificilmente estão carentes de opções na ponta esquerda, enquanto Bukayo Saka permanece um titular certo na direita.

    Então, embora esta seja definitivamente a opção mais romântica para Semenyo, na verdade não faz muito sentido de uma perspectiva puramente esportiva. 

    3Tottenham

    Assim como o United, o Spurs foi fortemente associado a Semenyo durante a última janela de transferências. E, assim como o United, eles acabaram procurando em outro lugar após ele estender seu contrato com o Bournemouth até 2030. 

    No entanto, enquanto Mohammed Kudus foi uma contratação inteligente para o lado direito, o Spurs ainda está carente de uma força penetrante pelo flanco esquerdo, porque o meio-campista ofensivo holandês Xavi Simons é mais adequado para um papel central e se alguém pensa que Richarlison é a resposta, não entendeu a pergunta. Seria, portanto, uma grande surpresa se o Spurs não estivesse seriamente considerando, no mínimo, conversar com Semenyo e seus representantes para estabelecer o custo total de um possível acordo.

    Claro, o Spurs estará bem ciente de que uma cláusula de rescisão não torna uma transferência uma formalidade. Eles pensaram que tinham um acordo com Morgan Gibbs-White fechado na última janela, apenas para o Nottingham Forest bater o pé e convencer o inglês a assinar um novo contrato no City Ground.

    No entanto, o Bournemouth tem sido muito aberto sobre o fato de que eles não vão impedir o caminho de Semenyo se ele quiser se juntar a um clube que disputa a Liga dos Campeões, o que significa que uma saída em janeiro agora parece muito provável. Se o torcedor do Arsenal, Semenyo, realmente gostaria de se juntar ao Spurs é uma história completamente diferente, no entanto - especialmente porque quase certamente haverá outras opções mais emocionantes disponíveis para ele...

    2Manchester City

    O Manchester City obviamente não tem problema em marcar gols. Erling Haaland garante isso. Eles também têm uma lista talentosa de atacantes capazes de jogar em várias posições: Omar Marmoush, Phil Foden, Rayan Cherki, Bernardo Silva, Jeremy Doku, Savinho e Oscar Bobb.

    O que Pep Guardiola não possui, no entanto, é um ponta fisicamente imponente que representa uma verdadeira ameaça de gol. Assim, é fácil entender por que há uma crescente conversa sobre o City apresentar uma oferta por Semenyo, que marcou 13 para o Bournemouth na última temporada e já marcou seis vezes em suas primeiras 11 aparições na atual temporada da Premier League.

    Com Doku finalmente começando a jogar com uma consistência real no lado esquerdo, a equipe de Guardiola pareceria ainda mais ameaçadora se colocassem outro ponta adequado como Semenyo no lado oposto. Fazer isso certamente aliviaria parte do peso dos gols sobre Haaland - e até mesmo levaria o camisa 9 norueguês a marcar ainda mais gols do que o habitual.

    Nesta corrida em particular, então, o City é o azarão que vale a pena ficar de olho.

    1Liverpool

    O Liverpool está em uma posição muito incomum. Os Reds gastaram mais de £ 400 milhões para fortalecer um time já vencedor de títulos durante a última janela e, ainda assim, o consenso comum é que eles precisam contratar Marc Guehi em janeiro para resolver seu terrível histórico defensivo.

    No entanto, o Liverpool também tem um problema no lado direito de seu ataque, possivelmente pela primeira vez em oito anos, porque Mohamed Salah está de repente tendo dificuldades - e apenas sete meses após assinar um novo contrato robusto com o clube. Consequentemente, os atuais campeões da Premier League podem sentir que precisam antecipar o plano de sucessão de Salah - especialmente porque o egípcio está programado para perder uma parte significativa dos jogos entre dezembro e janeiro devido à sua participação na Copa Africana de Nações.

    Crucialmente, a Gana de Semenyo não se classificou para o torneio, o que significa que ele estaria livre para começar a preencher o vazio deixado por Salah assim que a janela de janeiro abrir. Obviamente, muita coisa pode mudar entre agora e o dia 1º de janeiro - Arne Slot já insinuou que Jeremie Frimpong poderia substituir Salah na ponta-direita durante a AFCON, se o versátil holandês estiver em boa forma nas próximas semanas -, mas o Liverpool admira Semenyo há muito tempo e pode sentir que faz sentido contratá-lo mais cedo ou mais tarde.