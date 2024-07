Chelsea já encara primeira crise da era Enzo Maresca com música racista de Enzo Fernandez

O novo técnico terá que lidar com as consequências após o meio-campista entoar um cântico discriminatório com colegas de seleção argentina

O que deveria ser um momento de celebração para a Argentina virou uma confusão que pode manchar o triunfo na Copa América e afetar os preparativos para a nova temporada do Chelsea. Enzo Fernandez está no centro da polêmica, após transmitir ao vivo ele e seus companheiros de seleção entoando um cântico racista e transfóbico contra a França no ônibus da equipe, após a vitória sobre a Colômbia. Embora o jogador tenha pedido desculpas, a reação sugere que a situação não será facilmente esquecida. O Chelsea, conhecido por seu histórico com jogadores franceses de origem africana, como Marcel Desailly e N'Golo Kanté, tem um elenco atual com membros de origem semelhante. O envolvimento de Fernandez no ato não foi bem recebida pelos companheiros de Chelsea, e o novo treinador Enzo Maresca já enfrenta um grande desafio antes do início da temporada.