Os Blues estão se preparando para formalizar o interesse no argentino, apesar das preocupações com problemas de comportamento

Quando surgiu recentemente a notícia que o Manchester United estaria disposto a negociar Alejandro Garnacho em um futuro próximo, parecia inevitável que o Chelsea acabaria envolvido na disputa. E, como era de se esperar, apenas duas semanas depois, os Blues estão se preparando para formalizar seu interesse no jovem ponta com uma proposta inicial — sendo, até o momento, o único clube na disputa.

Tanto a abertura do United para vender uma das joias de sua base quanto a disposição do Chelsea em gastar uma quantia elevada em mais um jogador de lado de campo levantaram questionamentos. Os Red Devils esperam obter um lucro significativo com Garnacho, buscando mais de £50 milhões (R$369 milhões) para aliviar suas dificuldades financeiras.

Diante da situação atual, há uma sensação inescapável de que esse é um acordo que favorece a INEOS, Rúben Amorim e companhia. Enquanto isso, os londrinos do oeste assumem um risco considerável ao buscar a contratação do talentoso, mas inexperiente, argentino.