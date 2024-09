Chelsea em alta? Enzo Maresca, Cole Palmer e a promessa de algo grande em Stamford Bridge

Contra todas as expectativas, o Chelsea lançou as bases para uma temporada de sucesso com um início forte na campanha

Seis semanas após o início da nova temporada, boa parte do negativismo em torno do Chelsea já dissipou. Apesar de outra janela de transferências confusa sob a gestão de Todd Boehly-Clearlake Capital, o novo treinador Enzo Maresca parece ter montado um time competente que está comprando suas ideias. Invicto desde a previsível derrota na estreia contra o Manchester City, o Chelsea está a apenas dois pontos do primeiro lugar após seis jogos, e a maneira como derrotaram o Brighton por 4 a 2 na última partida sugere que Maresca pode estar preparando algo especial em Stamford Bridge. Ninguém esperava uma adaptação tão rápida às táticas do italiano, especialmente depois da chegada de vários reforços ofensivos no verão europeu, mas as coisas parecem estar se encaixando. Porém, o que está por trás desse início forte e ainda é cedo para julgá-lo?