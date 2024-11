Chelsea em alerta: Enzo Maresca pode enfrentar crise interna com divisão entre times 'A' e 'B'

O técnico italiano tem variado as escalações no Campeonato Inglês e nas copas, mas sinais de problemas começam a surgir com essa estratégia

A passagem de Enzo Maresca no Chelsea tem sido tranquila até agora. Os Blues perderam apenas para Manchester City e Liverpool na Premier League, o Campeonato Inglês, superando as expectativas ao ocupar o terceiro lugar na tabela, e dominaram a Conference League contra adversários mais fracos. A eliminação na Copa da Liga Inglesa para o Newcastle em outubro foi o único deslize, mas isso será irrelevante se o italiano conseguir garantir a volta da equipe à Champions League O maior desafio agora está fora de campo, com Maresca tendo que lidar com um elenco cheio de estrelas que querem jogar todas as partidas. Mais artigos abaixo Embora ele negue, a solução tem sido usar equipes "A" e "B", escalando formações diferentes na liga e nas copas. Mas com rumores de jogadores insatisfeitos, até quando essa estratégia vai durar?