Chegada de Savinho pode ser o fim da linha para Jack Grealish no Manchester City

O atacante tem trabalhado duro para compensar a decepção da última temporada, mas o nível de exigência foi elevado novamente no Etihad Stadium

Quando Jack Grealish chegou a Nova York na semana passada, a recepção que ele recebeu foi reminiscente da mania que costumava saudar David Beckham em seus anos de auge. Enquanto Grealish encontrava fãs na Quinta Avenida durante a turnê do Manchester City nos Estados Unidos e posava para fotos, ele involuntariamente fez fãs chorarem.

"Oh meu Deus", disse um deles enquanto tirava fotos, enquanto outra fã, vestindo uma camisa azul do City, não conseguiu se conter e gritou "Eu te amo" enquanto chorava. Juntamente com Erling Haaland, Grealish é a principal atração da turnê de pré-temporada do City nos EUA, e a recepção louca que ele recebeu em Manhattan foi outra demonstração de que seu apelo transcende o futebol.

Em 2022, ele se tornou o rosto da Gucci, assinando um contrato de £10 milhões de libras com a marca de moda de luxo, enquanto também é embaixador da empresa de roupas boohooMAN. No ano passado, ele assinou um contrato recorde de patrocínio de chuteiras com a Puma, o maior para um jogador britânico, enquanto também tem acordos com Bose, Pepsi e Hellmans. As coisas estão indo bem para Grealish fora do campo, além dos acordos comerciais, pois ele está prestes a se tornar pai.

As coisas não estão indo tão bem na área que mais importa para os fãs do City, no entanto, já que ele foi reduzido a ser um jogador de pouca importância para os campeões da Premier League na temporada passada. E as coisas estão prestes a ficar ainda mais difíceis...

