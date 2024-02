Chega de sofrimento para Xavi: a lenda do Barcelona já deveria sair para não se queimar

O técnico espanhol deveria ter a chance de sair antes que a temporada do clube se transforme em ainda mais desespero

Aos 45 minutos do confronto entre Barcelona e Granada, pelo Campeonato Espanhol, no último domingo, Xavi se ergueu abruptamente do banco de reservas, virou-se e soltou um grito de frustração, desferindo um tapa no assento ao seu lado. Seu descontentamento era compreensível, já que o Barcelona havia sofrido mais um gol fácil, permitindo que um time considerado favorito ao rebaixamento explorasse sua ala direita, cruzasse a bola para o meio e surpreendesse Marc-Andre ter Stegen.

O jogo terminou em um empate de 3 a 3, adicionando mais uma noite de desapontamento a uma temporada desastrosa para o atual campeão espanhol. O Barcelona vem cambaleando ao longo desta campanha, gradativamente se distanciando da disputa pelo título, enquanto o Real Madrid continua avançando. As perspectivas na Champions League também não são animadoras: enfrentarão um confronto difícil com o Napoli nas oitavas de final e, mesmo em caso de vitória, é difícil vislumbrar um caminho para o Barcelona conquistar o título em Wembley.

A turbulência pode aumentar em breve. Xavi já anunciou sua saída e deixará o clube ao final da temporada. As lesões se acumulam e a ascensão do Girona na tabela classificatória tornou o Barcelona ainda mais desfavorecido. Como tem sido uma tendência nos últimos anos, a situação em Barcelona está um tanto caótica.

Mais artigos abaixo

Em meio à confusão em campo, Xavi está no centro das atenções. Embora tenha alcançado um enorme sucesso na temporada anterior, agora ele está sendo vítima das expectativas do cargo. Essa pressão afetou o treinador. Ele abordou os danos causados à sua saúde mental pelo trabalho e os efeitos colaterais da esmagadora pressão de representar uma das maiores marcas do mundo. O presidente do clube, Joan Laporta, também está claramente perdendo a paciência.

Portanto, seria melhor para Xavi sair agora, em vez de esperar até o verão europeu. O Barcelona está estagnado, assim como um técnico encarregado de liderá-lo. Esta questão agora é mais do que apenas esportiva.