O chaveamento do Grêmio dos playoffs das oitavas até a final da Copa Sul-Americana 2025 e os adversários de cada fase

Conheça o caminho que o Grêmio precisa percorrer no mata-mata da Copa Sul-Americana

Em Luque, no Paraguai, a Conmebol realizou o sorteio que definiu o caminho da Copa Sul-Americana 2025 a partir das oitavas de final. O Grêmio já sabe quais adversários poderá enfrentar nas próximas fases, mas antes precisa passar pelo mata-mata contra o Alianza Lima, do Peru.

O Tricolor terminou a fase de grupos na segunda colocação e, por isso, terá que disputar o playoff contra os peruanos. Os jogos estão previstos para as semanas dos dias 16 e 23 de julho, com a vantagem de decidir a vaga em casa, na Arena. O duelo de ida será disputado no Peru, onde o Grêmio terá que lidar com a pressão da torcida adversária e as condições do local, antes de buscar a classificação em Porto Alegre.