O chaveamento do Atlético-MG dos playoffs das oitavas até a final da Copa Sul-Americana 2025 e os adversários de cada fase

Veja o caminho que o Galo terá de percorrer se quiser levar para casa a "Grande Conquista"

Estão definidas as próximas etapas do Atlético-MG na busca pelo título inédito da Copa Sul-Americana. O sorteio do chaveamento da competição foi realizado na sede da Conmebol, em Luque, no dia 2 de junho, e o Galo já sabe quem enfrentará nos playoffs e, em caso de classificação, quem será o adversário nas oitavas de final.

Após se classificar em segundo lugar no Grupo H, com nove pontos em três jogos, atrás do Cienciano, a equipe comandada pelo técnico Cuca terá pela frente o Atlético Bucaramanga nos playoffs. O time colombiano terminou em terceiro lugar em sua chave na Copa Libertadores, conquistando a vaga na Sul-Americana para encarar o clube mineiro.

Com a pausa para a Data Fifa e, na sequência, a disputa do Mundial de Clubes da Fifa, os confrontos estão previstos apenas para o final de julho. Com a vantagem de decidir em casa nesta fase anterior ao mata-mata, o Galo terá um desafio importante pela frente na busca pela "Grande Conquista". Abaixo, confira o guia com os próximos passos do Atlético na competição internacional.