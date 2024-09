Chateado, Vitor Pereira nega que tenha vindo ao Brasil pelo dinheiro: “fui para ganhar títulos”

Em contato com a GOAL, ex-treinador de Corinthians e Flamengo garantiu que se fosse por grana teria escolhido outro país

O nome de Vitor Pereira, ex-treinador de Corinthians e Flamengo, entrou no foco de uma polêmica nesta semana após uma entrevista do técnico para o jornal “A Bola”, de Portugal. Nas redes sociais e em alguns veículos brasileiros, repercutiu que supostamente, ele teria dito que a vinda para o Brasil foi apenas para ganhar dinheiro.

Em contato com a GOAL, Vitor Pereira se mostrou bastante chateado com a situação e explicou os motivos.

“Desminto categoricamente essa notícia falsa, que envergonha o jornalismo sério e profissional. Eu desafio qualquer um a transcrever palavra por palavra, a parte do texto em que, segundo eles, eu faço essa afirmação (de que veio ao Brasil pelo dinheiro) na entrevista que dei para o jornal A Bola. Eu fui ao Brasil com o objetivo claro de ganhar títulos num enorme clube como é o Corinthians, com uma torcida maravilhosa, com pessoas que me fizeram sentir em casa no dia a dia com muito orgulho do trabalho que realizamos. Nunca o dinheiro me moveu porque se fosse por dinheiro eu escolheria outro país para trabalhar”, disse Vitor Pereira que seguiu,

“Tenho muito respeito pelos brasileiros, pelos corinthianos, pelos flamenguistas e por todos os clubes em geral. E por isso não admito que esse tipo de jornalismo mal intencionado e com notícias fabricadas a serviço de outros manchem meu nome e a minha carreira”.